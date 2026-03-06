"POŠTO JE LICE MALOLETNO, NJEMU SE MOGU IZREĆI ISKLJUČIVO VASPITNE MERE" Kastratović o maloletniku i ubistvu u Senti: "Možemo govoriti o dve vrste odgovornosti"
Petnaestogodišnji tinejdžer uhapšen je zbog brutalnog ubistva 78-godišnje Jolen Kopeš u njenoj kući u Senti, gde joj je naneo više uboda oštrim predmetom, a zatim ukrao novac.
O ovom slučaju, za "Crnu hroniku", govorile su Nataša Andanovski, specijalni pedagog "Uporište" i dr Ana Kastratović, advokat.
- Deca od 15 godina mogu biti svesna protivpravnosti svojih postupaka, ali zakon pravi razliku između mlađih i starijih maloletnika. Lica mlađa od 16 godina smatraju se mlađim maloletnicima i za njih nije predviđena kazna maloletničkog zatvora - rekla je Andanovski.
Vaspitne mere
Kastratović je dodala da zbog svoje starosti, 15-godišnjak za ubistvo Jelene može biti kažnjen isključivo boravkom u vaspitno-popravnom domu, bez mogućnosti zatvorske kazne.
- Pošto lice ima 15 godina, njemu se mogu izreći isključivo vaspitne mere. Najstroža mera koja dolazi u obzir jeste upućivanje u vaspitno-popravni dom, gde može provesti od šest meseci do najviše četiri godine - objasnila je Kastratović.
- Može se govoriti o dve vrste odgovornosti. Prva je građanska odgovornost, koja podrazumeva da porodica žrtve može tražiti naknadu materijalne i nematerijalne štete od roditelja maloletnika. Druga je krivična odgovornost, ali bi u tom slučaju morala da se dokaže uzročna veza između zapuštanja deteta i krivičnog dela koje je počinilo - navela je Kastratović.
Problemi sistema za maloletnike
Zaključila je da iako zakon predviđa psihijatrijsko lečenje i specijalizovane ustanove za maloletnike, u praksi ih gotovo da nema, pa je uspeh resocijalizacije i reedukacije dece nizak.
- Nažalost, rezultati reedukacije i resocijalizacije nisu na zadovoljavajućem nivou. Mnogo toga u sistemu mora da se unapredi kako bi deca koja borave u takvim ustanovama izašla svesna posledica svojih dela i spremna da se vrate u društvo. Međutim, zakon poznaje meru obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi i za maloletnike, slično kao i za odrasle. Međutim, problem je što takvih specijalizovanih ustanova u praksi gotovo da nema - zaključila je Andanovski.
Komšije ubijene žene kažu da su šokirane i uplašene. Jolen Kopeš živela je sama, bila je penzionerka i, prema njihovim rečima, svi su je voleli. Nakon ovog zločina, u mirnom mestu poput Sente, mnogi su počeli da zaključavaju vrata čak i tokom dana.
