U Zvezdarskoj šumi već dva dana je opsadno stanje. Policija, psi tragači, podignuti dronovi. Sedamdesetsedmogodišnja žena iz Beograda pozvala je svog sina i kratko mu rekla mu da se izgubila u Zvezdarskoj šumi.

Od tada joj se gubi svaki trag. Policija i gorska služba spasavanja odmah su krenule u akciju. Blažo Marković, predsednik sindikata policije i policijskih starešina govorio je o ovoj temi u emisiji "Redakcija" koja se emituje na Kurir televiziji:

Blažo Marković Foto: Kurir Televizija

- Ovo je ukleta i mračna šuma. Već smo ovde imali ubistvo 2005. godine Katarine Janković, zatim devojčica od 3 godine, koja je silovana i ubijena. Međutim, u slučaju 70-godišnje gospođe, sve opcije su uključene - kaže Marković i dodaje:

- Mislim da se radi o tome se majka sada nalazi neke prijateljice, a da je sina zvala jer je htela da skrene pažnju na sebe. U suprotnom bi ga pozvala i sela na jedno mesto, kako bi ga sačekala. Nadam se da je sigurna. Neinteresantna je kriminalu jer ima 70 godina. Tako da, to nije opcija.

Marković tvrdi da su se ovakve situacije dešavale više puta, te da postoje ljudi koji nikada nisu pronađeni nakon gubitka.

Foto: Kurir/Jovan Mladenović

Policija od juče intenzivno traga

Podsetimo, drama je počela kada je nestanak policiji prijavio njen sin. Prema nezvaničnim informacijama, baka L.P. je uspela da stupi u kontakt sa sinom putem telefona, rekavši mu da se izgubila negde u Zvezdarskoj šumi i da ne može da pronađe put nazad.

Nakon tog poziva, gubi joj se svaki trag. Teren pretražuju psi i termovizijske kamere. Zbog nepristupačnosti terena i činjenice da je reč o starijoj osobi, odmah je pokrenuta opsežna akcija potrage. Teren su nadletali dronovi sa termovizijskim kamerama koje detektuju toplotu tela. U potragu su uključeni i službeni psi obučeni za pronalaženje ljudi na otvorenom prostoru.

OD ŽENE (77) NI TRAGA NI GLASA! NJEN POSLEDNJI POZIV SKRIVA JEZIVE DETALJE - Policija i dalje traga na Zvezdari: Ovo je potencionalno mesto gde se ona nalazi Izvor: Kurir televizija

