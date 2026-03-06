Slušaj vest

Mladić E. M. (29) iz Bijelog Polja osumnjičen je da je ocu ukrao bankovnu karticu i sa nje skidao novac.

Policija iz Bijelog Polja podnela je krivičnu prijavu protiv mladia iz tog grada, zbog sumnje da je počinio krivično delo falsifikovanje i zloupotreba kreditnih kartica i kartica za bezgotovinsko plaćanje.

- Krivična prijava podneta je protiv E.M. (29) iz Bijelog Polja, koji je, kako se sumnja, pomenuto krivično delo izvršio na način što je iskoristio nepažnju svog oca, pribavio njegovu bankovnu karticu i u dva navrata sa bankomata jedne poslovne banke podigao novac u ukupnom iznosu od 650 evra -saopštila je Uprava policije Crne Gore.

U saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju, krivična prijava protiv osumnjičenog podneta je u redovnom postupku.

Kurir.rs/Vijesti

