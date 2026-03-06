Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Surčinu uhapsili su državljanku Kine K. W. S. (46) zbog sumnje da je, zajedno sa još tri osobe, izvršila krivično delo razbojništvo nad jednim svojim sunarodnikom.

Kineskinja se sumnjiči da je, sa još tri pomagača, brutalno prebila, a potom i pokrala žrtvu, a nesrećnog čoveka oštetila je za više hiljada evra.

Incident se dogodio u kući oštećenog u Surčinu, gde su osumnjičena i njeni saučesnici presreli kineskog državljanina L. X. (33). Prema nezvaničnim informacijama, napadači su nasrnuli na žrtvu i naneli mu više udaraca u predelu glave.

Nakon što su mu naneli telesne povrede, napadači su od žrtve oduzeli oko 300 evra, dokumenta i automobil marke "audi".

Osumnjičeni su se nakon pljačke seli u ukradeni automobil i odvezli se u nepoznatom pravcu.

Hapšenje

Iako je pobegla sa lica mesta, brzom akcijom policije, K. W. S. je locirana i privedena, dok se za ostalim učesnicima ovog napada i dalje intenzivno traga.

Osumnjičenoj je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, a i stragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje će ispitati sve okolnosti ovog slučaja i raditi na identifikaciji ostalih počinilaca.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaPOTRESAN VAPAJ ZA POMOĆ! Drama u Surčinu: Devojka sa licem u masnicama, izbodena po nogama - nasilnik urlao, pretio i lupao sve pred sobom
SLIKA GOTOVA.jpg
HronikaSUDAR DVA AUTOMOBILA KOD RADIOFARA: Povređena jedna osoba, prvi snimak noćne saobraćajke i u Kneza Miloša, srča svud unaokolo (VIDEO)
Screenshot 2026-02-09 075251.jpg
HronikaHAPŠENJE U SURČINU ZBOG PORODIČNOG NASILJA: Sumnja se da je teško povredio vanbračnu suprugu, tužilaštvo traži pritvor
1000036189.jpg
HronikaVELIKA ZAPLENA DROGE U SURČINU: Zbog 100 kilograma narkotika uhapšeno više osoba
Screenshot 2025-12-18 210453.jpg