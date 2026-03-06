Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Surčinu uhapsili su državljanku Kine K. W. S. (46) zbog sumnje da je, zajedno sa još tri osobe, izvršila krivično delo razbojništvo nad jednim svojim sunarodnikom.

Kineskinja se sumnjiči da je, sa još tri pomagača, brutalno prebila, a potom i pokrala žrtvu, a nesrećnog čoveka oštetila je za više hiljada evra.

Incident se dogodio u kući oštećenog u Surčinu, gde su osumnjičena i njeni saučesnici presreli kineskog državljanina L. X. (33). Prema nezvaničnim informacijama, napadači su nasrnuli na žrtvu i naneli mu više udaraca u predelu glave.

Nakon što su mu naneli telesne povrede, napadači su od žrtve oduzeli oko 300 evra, dokumenta i automobil marke "audi".

Osumnjičeni su se nakon pljačke seli u ukradeni automobil i odvezli se u nepoznatom pravcu.

Hapšenje

Iako je pobegla sa lica mesta, brzom akcijom policije, K. W. S. je locirana i privedena, dok se za ostalim učesnicima ovog napada i dalje intenzivno traga.