Devojka S. V. povređena je na Novom Beogradu u jednom dečijem parku, gde je ostala da leži nakon što su je napali njeni vlasnički psi. Pored nje, povređen je i V. D., prolaznik koji je pokušao da pomogne.

U krvavom piru u Bulevaru Nikole Tesle na Novom Beogradu u sredu dva psa su se međusobno napala, a potom nanela teške povrede vlasnici koja je, kako se pretpostavlja, pokušala da ih smiri i razdvoji i starijem muškarcu koji je pokušao da pomogne.

Naime, devojka S. V. izvela je u šetnju svoja dva ljubimca - pse rasa belgijski ovčar (malinoa) i američki staford. Psi su se u jednom trenutku žestoko sukobili i krenuli da ujedaju jedan drugog. Pokušavajući da ih razdvoji, vlasnica je zadobila višestruke ujede po rukama i nogama.

Povređen i slučajni prolaznik

Mestu incidenta se u nameri da pomogne približio se V. D. (68). Međutim, razjarene životinje su tada nasrnule i na njega, nanevši mu povrede u predelu ruku.

- Prizor je bio uznemirujući. Životinje su bile van kontrole, a čovek je samo želeo da pomogne devojci koja je već bila oblivena krvlju - navode nezvanični izvori sa lica mesta.

Povređeni hirtno hospitalizovani

Povređenoj devojci i muškarcu je hitno ukazana medicinska pomoć u KBC "Bežanijska kosa". S. V. su konstatovane spovrede ekstremiteta, odnosno ruke i noge, a V. D. je zadobio povrede šake i podlaktice.