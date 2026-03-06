Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave Kraljevo, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Kraljevu, u nastavku akcije „Akciza“ uhapsili su M. S. (23) iz Raške, zbog sumnje da je izvršio krivična dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti i nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Osumnjičeni se, upravljajući kombijem na lokalnom putu kod Kraljeva, najpre oglušio o znak policijskih službenika da se zaustavi, nakon čega je probio policijsku blokadu i udaljio vozilom.

Šverc cigareta Foto: MUP Srbije

Potom je pronađen u obližnjoj šumi neposredno nakon što je odbacio 3.000 boksova cigareta različitih marki bez akciznih markica izdatih od strane nadležnih organa Republike Srbije i bez dokaza o poreklu, na koji način je pričinio štetu po budžet Republike Srbije za oko 7.098.000 dinara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

