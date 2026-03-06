Slušaj vest

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv A.O. (42) iz Pančeva, zbog sumnje da je izvršio krivično delo Zlostavljanje i mučenje.

Okrivljenom A.O. se stavlja na teret da je pod dejstvom alkohola dana 28.oktobra 2024. godine, u 16 časova, u Pančevu, nakon što je uočio bivšu suprugu oštećenu T.O. (42) u vozilu sa drugim muškarcem, prišao vozilu i započeo fizički napad na nju, zadajući joj udarac pesnicom u predelu lica, usled čega je oštećena pala na beton, te je okrivljeni nastavio da je udara pesnicama.

Kada je muškarac koji se nalazio sa oštećenom u kolima pokušao da je zaštiti, okrivljeni je krenuo za njim, nakon čega se vratio do oštećene, vređajući je, izbio joj telefon iz ruke dok je pokušavala da pozove policiju i ponovo joj zadao više udaraca i na taj način je oštećenoj zadao lake telesne povrede.