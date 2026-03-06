Slušaj vest

Jedna osoba je poginula, a četiri su teško povređene u stravičnom udesu kod Knića.

Saobraćajna nesreća se dogodila danas nešto pre 13 časova kada su se u blizini Gružanskog jezera direktno sudarila dva automobila.

Foto: Kurir/D.Đ.

Tom prilikom jedna osoba je poginula na licu mesta, a vatrogasci-spasioci su povređene izvlačili iz smrskanih vozila, kako bi ih ekipe hitne pomoći preuzele i transportovale u bolnicu.