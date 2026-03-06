Slušaj vest

Jedna osoba je poginula, a četiri su teško povređene u stravičnom udesu kod Knića.

Saobraćajna nesreća se dogodila danas nešto pre 13 časova kada su se u blizini Gružanskog jezera direktno sudarila dva automobila.

211.jpg
Foto: Kurir/D.Đ.

Tom prilikom jedna osoba je poginula na licu mesta, a vatrogasci-spasioci su povređene izvlačili iz smrskanih vozila, kako bi ih ekipe hitne pomoći preuzele i transportovale u bolnicu.

Saobraćaj se na toj deonici odvija usporeno tako što se vozila propuštaju naizmenično.

Ne propustiteHronikaJEDNA OSOBA POGINULA, ČETVORO POVREĐENO: Teška nesreća kod Knića, direktan sudar dva vozila
hitna pomoć
BeogradUŽAS NA KAMELEGDANU! TRAMVAJ ZAKAČIO KOLICA S BEBOM, ONA ODLETELA: Očevici opisali jezivu scenu, Hitna pomoć se odmah uputila na lice mesta
IMG_20251119_234655.jpg
HronikaTRAKTOR OBORIO VOZAČA ELEKTRIČNOG SKUTERA: Saobraćajna nesreća kod Kanjiže, u toku je uviđaj (FOTO)
hitna pomoć
HronikaODREĐEN PRITVOR MUŠKARCU (24) KOJI JE POKOSIO PEŠAKA U NOVOM SADU: Povređeni podlegao povredama u Kliničkom centru Vojvodine
whatsapp-image-20230503-at-1.56.49-pm.jpg