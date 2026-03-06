Slušaj vest

Vlasnici Doma za smeštaj starih i odraslih lica "Ivanović" u kom je život izgubilo 11 starih ljudi, Gorica Ivanović, njen suprug Aleksandar i sin Miloš, danas su pred Višim sudom u Beogradu prvi put izneli odbranu, navodeći da oni nisu krivi a da su za eventualne propuste i tragediju odogovorne inspekcije i vatrogasci! Iznoseći odbranu, MIloš Ivanović naglasio je i da nije ni znao da je suvlasnik pomenutog objekta, a potom je detaljno opisao kobnu noć i trenutak kada je video korisnike u jezivom plamenu.

Okrivljeni vlasnici doma Gorica Ivanović, njen suprug Aleksandar Ivanović i njihov sin Miloš Ivanović, podsetimo, terete se da u objektu nisu obezbedili propisane uređaje za zaštitu od požara niti su postupali po zakonskim merama zaštite, što je, prema optužnici, dovelo do katastrofalnog požara 20. januara 2025.

Najmlađi među optuženima, Miloš Ivanović, pred sudom je rekao da nije kriv za delo koje mu se stavlja na teret i da, kako tvrdi, nije ni znao da je formalno prijavljen kao suvlasnik doma.

- Ja nisam znao to, bio sam mlad, imao sam 18, 19 godina. Moj otac je 2014. godine uzeo moju ličnu kartu i postavio me za suvlasnika doma. Ja nikada nisam donosio odluke vezane za dom, pomagao sam ponekad roditeljima kada bi me pozvali da menjam zaposlene ili da pokosim i donesem hranu - rekao je mlađi Ivanović i dodao da ne zna šta je to biti suvlasnik.

Kobna noć

On je detaljno opisao i noć kada je izbio požar, navodeći da je tog dana menjao negovateljicu.

- To veče kada sam menjao negovateljicu, ona mi je prenela da budem upućen da je korisnik Milan Dimitrijević vezan u dogovoru sa njegovom ćerkom, jer je pokušao da pobegne, pa da znam da obratim pažnju. Moj posao je to veče bio samo da dežuram. Oko 1 posle ponoći jedan korisnik je sišao i rekao mi da ga drugi korisnik uznemirava. Krenuo sam za njim i zatekao čoveka kako stoji ispred vrata, a kada sam ga uveo u sobu, jastuk sam zatekao ispod kreveta, a jastučnice kojima je bio vezan, na podu. Ponovo sam ga vezan, ali ovaj put i noge - rekao je okrivljeni.

Kako je naveo, nakon toga je neko vreme proveo ispred sobe.

- Ispred sobe sam proveo još pola sata kako bih se uverio da svi spavaju, ni na kraj pameti mi nije bilo da će da izazove požar. Oko tri ujutru sam osetio dim, otišao sam da proverim i vatra je već zahvatila dosta. Dvojicu korisnika sam odmah izvukao i pozvao vatrogasce i oca i nastavio da izvlačim ljude napolje. Puzao sam po podu i izvlačio ih. Milana sam video kako gori, i on i dušek i ono čime se pokrivao, sve je bilo u plamenu - ispričao je Miloš Ivanović.

Dodao je da je nakon toga izvukao i cimera korisnika koji je bio u sobi.

- Kada sam izvukao njegovog cimera, pitao sam ko je ovo uradio, on je rekao: "Milan, Milan, Milan". Ja koliko znam on kod sebe nije imao upaljač, kao ni drugi korisnici. Te provere se vrše redovno i puši se samo pod nadzorom zaposlenih, ali tada kada sam ja dežurao, niko nije pušio - rekao je on.

Kako je naveo, vatrogasci koji su prvi stigli na lice mesta, prema njegovim rečima, nisu odmah ušli u objekat.

- Vatrogasci koji su prvi došli nisu hteli da ulaze u objekat koji je goreo, jer navodno nisu imali maske. Kada je stigla druga ekipa, po mojoj proceni, stigli su kasno. Ulazio sam i sa njima i izvlačio korisnike - rekao je okrivljeni, koji je ranije osuđivan zbog neovlašćenog bavljenja određenom delatnošću.

Optužnica

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv troje odgovornih lica doma zbog sumnje da su, uprkos zakonskoj obavezi, izostavili postavljanje propisanih protivpožarnih uređaja i nisu se pridržavali tehničkih propisa zaštite, dok su im faktički povereni svi poslovi upravljanja i nadzora nad domom.

Požar je, prema navodima optužnice, izbio 20. januara 2025. godine u ranim jutarnjim satima, kada je u objektu, pored korisnika doma, bio samo Miloš Ivanović.

Prema navodima, u sobi u potkrovlju, koju je koristio korisnik, sada pokojni, Milan Dimitrijević, došlo je do kontakta užarenog predmeta, žara cigarete ili plamena upaljača, sa zapaljivim materijalom u zoni kreveta, nakon čega je izbio požar koji je zahvatio unutrašnjost doma.

U optužnici se navodi da u objektu nije bilo opreme i uređaja za gašenje požara niti lica osposobljenih za sprovođenje mera zaštite, zbog čega je usled trovanja ugljen-monoksidom i/ili teških opekotina preminulo 11 korisnika doma: M.D, R.P, V.Ž, Z.S, N.I, L.B, Ž.S, Đ.I, V.S, M.F. i M.M.

"Miloš nije odlučivao ni o čemu"

Pre sina, za govornicu je stala vlasnica doma Gorica Ivanović, koja je naglasila da je ona bila jedino odgovorno lice u ustanovi.

- Ja sam jedini direktor i bila sam jedino odgovorno lice od kada je dom počeo sa radom. Od samog početka je bilo mnogo inspekcija, međutim, niko nikada nije doneo odluku da se dom zatvori. Dom je imao licencu i prošao je sve tehničke preglede - rekla je ona.

Dodala je da je za protivpožarne uređaje bila zadužena firma koja je ovlašćena za to.

- Što se tiče uređaja za zaštitu od požara, angažovana je firma, nismo ih postavljali muž i ja, niti se u to razumemo. Ali želim da naglasim da i kada je bilo nedostataka, trudili smo se da to odmah ispravimo, a nakon toga nam niko nije ukazivao da ih ima - rekla je ona.

- Sve odluke donosila sam ja zajedno sa suprugom. Naš sin nikada nije učestvovao u našim razgovorima niti je odlučivao o nečemu. Dakle, Miloš je u toj hijerarhiji na najnižoj lestvici. Tog kobnog januara ja sam lično zamolila Miloša da menja radnicu koja je slavila taj dan. Kasnije, u toku noći, pozvao je supruga i rekao da dom gori. Ja sam bila mnogo uzrujana - ispričala je Gorica Ivanović.

"Prijavio sam ga kao suvlasnika zbog poreza"

Njen suprug Aleksandar Ivanović rekao je da je zajedno sa suprugom upravljao domom i priznao da je sina navodno postavio sa suvlasnika bez njegovog znanja.

- Naš sin Miloš je povremeno dolazio kada je bila potrebna neka pomoć, i to je bilo možda jednom ili dva puta mesečno. Sticajem okolnosti, kada on nije imao ni 20 godina, ja sam uzeo njegovu ličnu kartu i prijavio ga kao suvlasnika doma iz nekih poreskih razloga, u dogovoru sa knjigovodstvom. To sam uradio nakon što je dom dobio licencu - rekao je on.

Prema njegovim rečima, dom je godinama radio uz redovne kontrole.

- Moram da napomenem da je 2014. godine izdata licenca prvi put, a sama procedura je trajala čak godinu dana. Nakon izvedenih radova izvršeni su tehnički pregledi kada je ustanovljeno da je sve odrađeno po projektu. Dom Ivanović više od 10 godina radi sa licencom i imao je desetine inspekcija. Pitam se kako neko za tih 10 godina nije stavio traku ako nešto nije valjalo - rekao je okrivljeni.

Dodao je i da su, kako tvrdi, u blizini objekta postojali rezervoar sa vodom i hidrant, iako prema optužnici, to nije utvrđeno.

- Na dva do tri metra od objekta nalazi se rezervoar sa vodom, a na dva metra udaljenosti i hidrant, kao i četiri protivpožarna creva. Ono što piše u optužnici da niko nema ispit za protivpožarnu zaštitu nije tačno, imaju dvoje zaposlenih - rekao je on.

- Takođe nije tačno da su korisnici doma bili zanemareni. Bilo je ljudi koji nisu redovno plaćali, ali se prema svima ophodilo na isti način - dodao je Aleksandar Ivanović.