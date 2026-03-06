Slušaj vest

Potraga za Ljubicom P. (77), koja je nestala 4. marta na Zvezdari, ušla je u kritičnu fazu.

Dok policija danas masovno pretražuje šumu prema Slancima, isplivavaju potresni detalji njenog poslednjeg razgovora sa sinom i policijom, koji ukazuju na to da je žena verovatno povređena i nemoćna da se kreće.

Ljubica je kobnog dana krenula u posetu prijateljici. U želji da skrati put, krenula je prečicom kroz šumu, ali je ubrzo dezorijentisana izgubila pravac. Pokušavajući da pronađe put do kuće, veruje se da je pala i zadobila povrede koje su je prikovale za zemlju.

Njen sin je u potresnoj izjavi otkrio detalje prvog poziva koji lede krv u žilama:

- Rekla mi je: 'Evo me u šumi, ležim'. Pitao sam je: 'Pa što majko ležiš?', a ona mi je samo odgovorila: 'Ma, pusti me... - priča neutešni sin.

Razgovor sa policajcem

Nakon što je sin alarmirao nadležne, usledila je drama koja je trajala punih sat vremena. Policajac je uspeo da stupi u kontakt sa Ljubicom i održava je na vezi dok su patrole sa uključenim sirenama pokušavale da je lociraju.

Pitali su je: "Da li čujete sirenu?"

Odgovorila je: "Čujem."

Iako je potraga bila u toku dok je još bila na vezi, gusta šuma i noć učinili su svoje – policija nije uspela da je pronađe pre nego što se baterija na njenom telefonu definitivno ugasila. Od tog trenutka, od srede u 17 časova, Ljubici se gubi svaki trag, prenosi Telegraf.

S obzirom na njene reči da "leži" i da vidi belu zgradu u daljini (za koju se sumnja da je spalionica u Vinči), strahuje se da je Ljubica pala niz neku od strmina u šumi i da zbog povreda nije mogla da izađe na čistinu.