U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su Vuk M. (34) i Natalija M. (32) zbog postojanja osnova sumnje da su 4. marta na teritoriji GO Čukarica neovlašćeno, radi prodaje držali više od 50 kilograma opojne droge marihuana i 173,3 grama opojne droge kokain. Prema nezvaničnim informacijama, reč je o bračnom paru.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima odredi pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

1/5 Vidi galeriju Zaplena droge na Čukarici Foto: MUP Srbije

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Sumnja se da su Vuk M. i Natalija M. 4. marta na Ibarskom putu, u blizini raskrsnice ulica Jablanička i Trgovačka, u "pežou" na zadnjim sedištima i u prtljažniku vozila, držali 9 kartonskih kutija, u kojima se nalazilo 46 armiranih plastičnih kesa, sa opojnom drogom kanabis, ukupne neto mase 50.542,86 grama.