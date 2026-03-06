Policija traga za muškarcem koji je pretio ljudima pištoljem na Voždovcu
DRAMA NA VOŽDOVCU! Vozio naoružan do zuba i pretio ljudima pištoljem! Policija traga za muškarcem, evo o kome je reč
U Ulici Vojvode Vlahovića u Beogradu danas se odigrala prava drama kada je muškarac pretio pištoljem.
Kako prenose mediji, muškarac je naoružan vozio terenski automobil marke "ford raptor" i dovezao se u Beograd, gde je u prepodnevnim satima, nešto pre 11 časova, pretio ljudima oružjem koje je imao kod sebe.
Prema prvim informacijama, on je uputio pretnje smrću i povredama na području opštine Voždovac, gde je ljudima pokazivao pištolj, a potom se udaljio sa lica mesta.
Kako su očevici zabeležili tablice vozila, ustanovljeno je da je vlasnik Igor B. (30), za kojim je odmah započela policijska potraga.
Istraga je još uvek u toku
