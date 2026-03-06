Slušaj vest

U Ulici Vojvode Vlahovića u Beogradu danas se odigrala prava drama kada je muškarac pretio pištoljem.

Kako prenose mediji, muškarac je naoružan vozio terenski automobil marke "ford raptor" i dovezao se u Beograd, gde je u prepodnevnim satima, nešto pre 11 časova, pretio ljudima oružjem koje je imao kod sebe.

Prema prvim informacijama, on je uputio pretnje smrću i povredama na području opštine Voždovac, gde je ljudima pokazivao pištolj, a potom se udaljio sa lica mesta.

Kako su očevici zabeležili tablice vozila, ustanovljeno je da je vlasnik Igor B. (30), za kojim je odmah započela policijska potraga.

Istraga je još uvek u toku

Kurir.rs/Telegraf

