Slušaj vest

U Ulici Vojvode Vlahovića u Beogradu danas se odigrala prava drama kada je muškarac pretio pištoljem.

Kako prenose mediji, muškarac je naoružan vozio terenski automobil marke "ford raptor" i dovezao se u Beograd, gde je u prepodnevnim satima, nešto pre 11 časova, pretio ljudima oružjem koje je imao kod sebe.

Prema prvim informacijama, on je uputio pretnje smrću i povredama na području opštine Voždovac, gde je ljudima pokazivao pištolj, a potom se udaljio sa lica mesta.

Kako su očevici zabeležili tablice vozila, ustanovljeno je da je vlasnik Igor B. (30), za kojim je odmah započela policijska potraga.