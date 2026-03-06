Slušaj vest

Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio Đorđa Prpića na osam godina zatvora zbog toga što je 17. februara 2024. na raskrsnici Grčića Milenka i Ustaničke, posle svađe, na ulici nožem ubio Milana Kneževića. Istu presudu, podsetimo, Prpiću je izrekao i Viši sud u Beogradu koji je utvrdio da je mladića nožem ubo dva puta posle rasprave.

Po oceni Apelacionog suda, iz činjenice brojnosti lokaliteta povreda nanetih pokojnom oštećenom i to u kratkom vremenskom periodu, jedna za drugom, zatim položaja u kome su se okrivljeni i oštećeni u tom trenutku nalazili - licem u lice, te činjenice da okrivljeni, nakon što je oštećenom zadao povrede, nije pokušao da mu pruži pomoć ili pozove hitnu pomoć, već je pobegao i krio se, dokazuje navode optužbe da je okrivljeni Prpić sa umišljajem ubio pokojnog.

- Prema stavu ovog suda, pravilno prvostepeni sud nije prihvatio odbranu okrivljenog u kojoj je isticao da je krivično delo izvršio u stanju jake razdraženosti u koje je doveden bez svoje krivice teškim vređanjem od strane ubijenog, s obzirom da je odbrana okrivljenog opovrgnuta nalazom i mišljenjem Komisije veštaka, te da je teza odbrane o tome da je doživeo nervni slom, te da mu je „pao mrak na oči", neutemeljena u dokazima i stoga pravilno nije prihvaćena od strane prvostepenog suda - navodi se u obrazloženju odluke Apelacionog suda u Beogradu.

Mesto zločina Foto: Zorana Jevtić

Kada je u pitanju odluka o visini kazne, ovaj sud je naveo da su pravilno uzete u obzir olakšavajuće okolnosit, uključujći porodične prilike, izraženo kajanje i da je sebi Prpić u pritvoru pokušao da oduzme život, ali i otežavajuće okolnisti kao što su višetruka osuđivanost.

Ispitijući presudu u delu odluke o kazni, prvostepeni sud je pravilno, kao olakšavajuće okolnosti, cenio delimično priznanje, porodične prilike okrivljenog, izraženo kajanje ali i da je sebi okrivljeni pokušao da oduzme život o čemu postoje dokazi u spisima, dok je kao otežavajuću okolnost pravilno cenio njegovu raniju višestruku osuđivanost.