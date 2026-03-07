Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vrnjačkoj Banji isključili su iz saobraćaja 49-godišnjeg vozača koji je upravljao vozilom marke "mazda" sa 4,13 promila alkohola u organizmu.

Vozaču je određeno zadržavanje i protiv njega će biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava, saopšteno je iz Policijske uprave u Kraljevu.

Iz Uprave apeluju na sve učesnike u saobraćaju da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, kao i da poštuju sve saobraćajne propise, jer na taj način čuvaju svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Kurir.rs/Telegraf

