VOZIO SA 4,13 PROMILA ALKOHOLA U KRVI: Policija u Vrnjačkoj Banji isključila vozača (49) iz saobraćaja
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vrnjačkoj Banji isključili su iz saobraćaja 49-godišnjeg vozača koji je upravljao vozilom marke "mazda" sa 4,13 promila alkohola u organizmu.
Vozaču je određeno zadržavanje i protiv njega će biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava, saopšteno je iz Policijske uprave u Kraljevu.
Iz Uprave apeluju na sve učesnike u saobraćaju da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, kao i da poštuju sve saobraćajne propise, jer na taj način čuvaju svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.
