Igor B. (30) za koga se sumnja da je pretio ljudima pištoljem u Ulici Vojvode Vlahovića u Beogradu, uhapšen je zahvaljujući brzoj reakciji obrenovačke policije.

Nakon što je prijavljeno da je Igor B. upućivao pretnje i ljudima pokazivao pištolj, nešto pre 11 sati u naselju Zvečka u blizini Obrenovca zaustavljen je njegov terenski automobil "ford raptor" šabačke registracije jer je prijavljeno da je Igor B, koji vozi automobil, naoružan.

Proverom vozila utvrđen je identitet vozača, a nakon zaustavljanja, automobil je pregledan i u njemu je pronađen pištolj marke "crvena zastava" koji je Igor B. sakrio ispod volana!

Policajci iz Obrenovca odmah su proverili oružje koje je nosio i tako je otkriveno je da je prijavljen nestanak oružja u Policijskoj upravi Pančevo još 18. marta 2023. godine!

Osumnjičenom Igoru B. određeno je zadržavanje do 48 sati, u kom roku će da bude priveden na saslušanje u nadležno tužilaštvo.