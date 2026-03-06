POLICIJA PRONAŠLA I UHAPSILA MUŠKARCA KOJI JE PRETIO PIŠTOLJEM Dovezao se do Beograda sa ukradenim oružjem, nakon drame pobegao sa lica mesta
Igor B. (30) za koga se sumnja da je pretio ljudima pištoljem u Ulici Vojvode Vlahovića u Beogradu, uhapšen je zahvaljujući brzoj reakciji obrenovačke policije.
Nakon što je prijavljeno da je Igor B. upućivao pretnje i ljudima pokazivao pištolj, nešto pre 11 sati u naselju Zvečka u blizini Obrenovca zaustavljen je njegov terenski automobil "ford raptor" šabačke registracije jer je prijavljeno da je Igor B, koji vozi automobil, naoružan.
Proverom vozila utvrđen je identitet vozača, a nakon zaustavljanja, automobil je pregledan i u njemu je pronađen pištolj marke "crvena zastava" koji je Igor B. sakrio ispod volana!
Policajci iz Obrenovca odmah su proverili oružje koje je nosio i tako je otkriveno je da je prijavljen nestanak oružja u Policijskoj upravi Pančevo još 18. marta 2023. godine!
Osumnjičenom Igoru B. određeno je zadržavanje do 48 sati, u kom roku će da bude priveden na saslušanje u nadležno tužilaštvo.
