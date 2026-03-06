Slušaj vest

U Višem sudu u Podgorici nastavljeno je suđenje Dušku Ramiću, odgovornom za smrt Alme Ćosović, koju je pretukao početkom juna 2025. godine, a koja je nakon dvomesečne borbe za život preminula u bolnici. Tim povodom, brat žrtve, Demir Ćosović, oglasio se u emisiji „Crna hronika“.

- Imali smo prvi pretres 3. marta. Optuženi nije iskazao niti trunku kajanja niti žaljenja za ono što je uradio. On se stavio bukvalno u ulogu žrtve. Nije hteo da odgovara na pitanja našeg advokata, tužioca niti suda. Samo je sarađivao i odgovarao na pitanja svog advokata. Mogu vam reći da takav čin, takav njegov nastup govori o jednoj monstruoznosti, o čoveku koji nema ni grama osećaja krivice - kaže Ćosović.

Zločin pred očima deteta: nasilna smrt Alme Ćosović

Podsećamo, ovaj tragičan zločin dešavao se pred očima ćerke Alme Ćosović, koja ima cerebralnu paralizu. Alma je prebijena, ležala je 30 sati bez svesti i podlegla teškim telesnim povredama. Demir Ćosović je u prethodnoj izjavi datoj Kurir televiziji već govorio o zločinu nad svojom sestrom, ističući da je ubica nakon što je napao Almu, navodno pokušao da je osvesti, ali je, videvši šta je učinio, pobegao.

- On je sve vreme bio svestan svog zlodela, svoje svireposti da pred malim detetom izvrši takav zločin, zločin je mala reč. Oni nisu bili u braku, on nije živeo u toj kući, već je bio gost. On nije bio porodica. Dođete u tuđu kuću, ubijete i prebijete. On je pobegao sa lica mesta, što pokazuje njegovu svirepost i spremnost da izvrši zločin sa direktnim umišljajem, znajući da je tu dete sa posebnim potrebama, koje ne može samo da jede, pije, presvuče se niti da uzme terapiju - ističe Ćosović.

Nakon što je Alma preminula, Demir Ćosović kontaktirao je Centar za ženska prava, a Više državno tužilaštvo preuzelo je slučaj u svoju nadležnost i sprovedena je obdukcija. Obdukcija je pokazala da je smrt nastupila nasilno, što ukazuje da bi ovaj slučaj mogao biti kvalifikovan kao teško ubistvo.

