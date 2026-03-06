Hronika
"AUDI" ZAKAČIO KOLICA! Saobraćajka u Smederevu: Beba prevezena u bolnicu u Beogradu, auto se zakucao u stepenište (FOTO)
Slušaj vest
Saobraćajna nezgoda, u kojoj je vozač automobila marke "audi" zakačio kolica u kojima se nalazilo dete, pokušavajući da ih izbegne, dogodila se danas u Smederevu, u Knez Mihailovoj ulici, na pešačkom prelazu.
Vozač je potom udario u stepenište ispred mesare.
Kako se nezvanično saznaje beba je dobro, ali je prevezena u Beograd na detaljnije preglede, a majka nije povređena.
Vozač je priveden i nalazi se u prostorijama policije.
Kurir.rs/Blic
Reaguj
Komentariši