Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa policijskim službenicima dvadeset policijskih uprava, na teritoriji Republike Srbije, sproveli su pojačanu akciju koja je trajala ukupno pet dana i tom prilikom podnete su 52 krivične prijave protiv 57 osumnjičenih lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili 60 krivičnih dela, dok je prema četiri lica primenjena mera zadržavanja do 48 časova, nakon čega su oni privedeni nadležnim tužilaštvima.