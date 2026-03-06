Slušaj vest

Jedna osoba večeras je izbodena nožem u Severnoj Mitrovici.

Ovo je za KoSSev potvrdio zamenik komandira za region Sever, Veton Eljšani.

On je naveo da se povređena osoba trenutno nalazi u KBC Kosovska Mitrovica.

Kako ističe Eljšani, prema informacijama koje policija poseduje, povređeni muškarac se nalazi van životne opasnosti.

Više informacija za sada nije mogao da iznese.

Kurir.rs/Kossev

Ne propustiteHronikaUŽAS U NIŠU: Muškarac (37) izboden u stanu, svemu prethodila svađa
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.56_80c80212.jpg
HronikaKRVAVA DRAMA U BORČI: Izboli mladića (27) nožem i pobegli! Žrtva tvrdi: "Samo su počeli da ubadaju"
IMG_20250220_193540.jpg
HronikaPRVI SNIMAK S MESTA NAPADA NA TAKSISTU U KRALJEVU: Vozač taksija povređen oštrim predmetom po ruci, Hitna i policija odmah reagovale (VIDEO)
Kraljevo napadnut taksista
HronikaMAJKU NAPAO NOŽEM PA JOJ SASUO SALVU UŽASNIH PRETNJI: Sramno i strašno nasilje u porodici u Sopotu
screenshot-4.jpg