Hronika
INCIDENT U SEVERNOJ MITROVICI: Muškarac izboden nožem, poznato u kakvom je stanju
Slušaj vest
Jedna osoba večeras je izbodena nožem u Severnoj Mitrovici.
Ovo je za KoSSev potvrdio zamenik komandira za region Sever, Veton Eljšani.
On je naveo da se povređena osoba trenutno nalazi u KBC Kosovska Mitrovica.
Kako ističe Eljšani, prema informacijama koje policija poseduje, povređeni muškarac se nalazi van životne opasnosti.
Više informacija za sada nije mogao da iznese.
Kurir.rs/Kossev
Reaguj
Komentariši