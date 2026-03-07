JEZIVA STATISTIKA! OD POČETKA GODINE POGINULO PETORO MOTOCIKLISTA! MUP objavio važan apel, dobro obratite pažnju na tri stvari!
Načelnik Uprave saobraćajne policije, pukovnik policije Slaviša Lakićević, apelovao je na vozače motocikala, kao i na vozače automobila, da u predstojećem periodu budu posebno oprezni u saobraćaju, imajući u vidu da sa lepšim vremenom počinje moto sezona i da će na putevima biti veći broj dvotočkaša.
- Zbog povoljnih vremenskih uslova i viših temperatura, ovog vikenda očekuje se veći broj motocikala i mopeda na našim putevima. Početak moto sezone je period kada su vozači dvotočkaša posebno ugroženi, jer mnogi nakon duže pauze ponovo sedaju na svoja vozila - poručio je Lakićević i dodao da se zato apeluje na vozače motocikala i mopeda da:
1. poštuju propisano ograničenje brzine,
2. da koriste zaštitnu kacigu i drugu zaštitnu opremu,
3. da vode računa da budu što uočljiviji drugim učesnicima u saobraćaju.
- Istovremeno, pozivamo i vozače drugih motornih vozila da obrate posebnu pažnju na dvotočkaše, da poštuju pravo prvenstva i da pre svake promene pravca kretanja ili saobraćajne trake provere da li im se približava motocikl ili moped - istakao je Lakićević.
On je upozorio da je od početka godine u saobraćajnim nezgodama poginulo pet vozača motocikala, od kojih su dvojica bili mlađi od 24 godine, i naglasio da je zato neophodno da svi učesnici u saobraćaju pokažu dodatnu odgovornost kako bi se povećala bezbednost na našim putevima.