Slušaj vest

Načelnik Uprave saobraćajne policije, pukovnik policije Slaviša Lakićević, apelovao je na vozače motocikala, kao i na vozače automobila, da u predstojećem periodu budu posebno oprezni u saobraćaju, imajući u vidu da sa lepšim vremenom počinje moto sezona i da će na putevima biti veći broj dvotočkaša.

- Zbog povoljnih vremenskih uslova i viših temperatura, ovog vikenda očekuje se veći broj motocikala i mopeda na našim putevima. Početak moto sezone je period kada su vozači dvotočkaša posebno ugroženi, jer mnogi nakon duže pauze ponovo sedaju na svoja vozila - poručio je Lakićević i dodao da se zato apeluje na vozače motocikala i mopeda da:

1. poštuju propisano ograničenje brzine,

2. da koriste zaštitnu kacigu i drugu zaštitnu opremu,

3. da vode računa da budu što uočljiviji drugim učesnicima u saobraćaju.

- Istovremeno, pozivamo i vozače drugih motornih vozila da obrate posebnu pažnju na dvotočkaše, da poštuju pravo prvenstva i da pre svake promene pravca kretanja ili saobraćajne trake provere da li im se približava motocikl ili moped - istakao je Lakićević.