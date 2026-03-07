Slušaj vest

Mladić star 21 godinu povređen je nožem u napadu koji se dogodio sinoć posle ponoći u Nišu, kada su ga na ulici presrela dvojica mladića i nasrnula na njega.

Kako je Kuriru potvrđeno iz Policijske uprave u Nišu, incident se dogodio tokom noći, a povređeni mladić je nakon napada prevezen u Klinički centar Niš, gde mu je ukazana lekarska pomoć.

Prema nezvaničnim saznanjima, mladića su na ulici presrela dvojica napadača, nakon čega je došlo do sukoba, a jedan od njih ga je ubo nožem.

- Policija je obaveštena o događaju i preduzima intenzivne mere i radnje na rasvetljavanju svih okolnosti napada - navode iz policije za Kurir.

O slučaju je obavešteno i Više javno tužilaštvo u Nišu, koje će dalje postupati u skladu sa zakonom.