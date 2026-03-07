Slušaj vest

Nakon stravičnog napada pasa koji se dogodio na Voždovcu, u kojem je teško povređena žena G. D., redakciji Kurira obratila se njena ćerka Milica D. Kako navodi, u pojedinim medijima pojavile su se nepotpune i netačne informacije o samom događaju, zbog čega je porodica odlučila da prvi put iznese detalje o onome što se, prema njihovim saznanjima, zaista dogodilo.

Milica D. ističe da je cela porodica u šoku i moli sve za razumevanje i poštovanje privatnosti.

- Ovo je veliki šok za našu porodicu. Majku je u dvorištu kuće napao pas mužjak, iz još uvek nejasnih razloga, dok je ženka pokušavala da je odbrani napadajući mužjaka kako bi zaustavila napad. Posebno nas je pogodila neosnovana tvrdnja da je majka "molila za milost" - započela je Milica i dodala:

- Istina je da je majka, dok je komšija preko kapije lupanjem pokušavao da prizove pse i zadrži ih podalje kako bi joj dao vremena da se skloni na bezbedno, sa povredama opasnim po život puzala prema kući.Tri puta je gubila svest, ali je uspela da dopuzi do kuće, uđe unutra i zatvori vrata. Kasnije su u kući pronađeni gaza i zavoji kojima je pokušala sama da imobiliše rane.

40 minuta trajala agonija, preko 100 povreda

Ceo nesrećni događaj, kako kaže, trajao je oko 40 minuta, od početka napada do trenutka kada je žena uspela da se skloni na sigurno.

Prema rečima lekara, ona je zadobila više od sto povreda, uključujući rane, ujede i ogrebotine. Celokupno osoblje Urgentnog centra ističe njenu neverovatnu hrabrost i volju za životom.

- Majka je pokazala ogromnu snagu i nakon dolaska policije, jer je skoro sat vremena sama u kući čekala da policija dobije odobrenje za neutralizaciju pasa. Hitna pomoć ju je po dolasku zatekla bez svesti. Kao porodica zatražili smo uvid u zapisnik kako bismo shvatili zašto je proteklo toliko vremena od trenutka kada je policija stigla na mesto događaja do trenutka kada je majka odvezena u bolnicu, jer je period od jednog do dva sata neuobičajeno dug. Tokom tog vremena majka je izgubila mnogo krvi i sama pokušavala da sanira rane - ispričala je naša sagovornica.

U čudu

Prema njenim rečima, za sada nemaju više informacija, ali ističe da su potpuno netačni navodi da su psi njenoj majci ostavljeni na čuvanje bez prethodnog iskustva.

- Naprotiv, psi su od rođenja živeli sa mojim bratom i majkom. Oni su ih hranili, negovali, brinuli o njima i izdavali im komande. Psi su izvršavali naređenja, bili im podređeni i čuvali njih i kuću. Mi smo kao porodica i ranije imali velike pse, zaštitnike, odrasli smo uz ovakve pse - kaže Milica i dodaje da su psi rase bandog.

Kako ističe, potpuno je nejasno kako je došlo do ovog tragičnog događaja i šta je bio okidač, s obzirom na to da biopsija pasa nije pokazala nikakve anomalije niti besnilo, a psi su bili uredno vakcinisani.

- Psi potiču iz legalnog legla, od odgajivača sa višedecenijskim iskustvom, i dokumentovanog su porekla. Neizmerno smo zahvalni komšijama koji su pomogli majci da se skloni na bezbedno tako što su zadržavali pažnju pasa kod ograde, kao i što su odmah alarmirali policiju i bili dostupni za svu pomoć - ističe ona i dodaje: