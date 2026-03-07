BEOGRAĐANIN SA INTERPOLOVE POTERNICE UHAPŠEN U BANJALUCI SA SVE KOFERIMA! Pogledajte munjevitu akciju policije, pod punom opremom mu upali u stan! (video)
Policija u Banjaluciuhapsila je Beograđanina Petra Gligorića, za kojim je ranije raspisana crvena Interpolova poternica, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
U akciji su učestvovali policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet, uz asistenciju pripadnika Žandarmerije, a kako navode iz MUP-a, hapšenje je izvedeno brzo i profesionalno.
Na snimku se vidi kako pripadnici policije upadaju pod punom opremom u stan osumnjičenog i zatiču ga u dnevnom boravku sa koferima, nakon čega ga odmah obaraju na pod i stavljaju lisice.
Gligorić je tražen zbog krivičnog dela zloupotreba opojnih droga, prenosi RTRS.
Tokom pretresa, kod osumnjičenog je pronađen pasoš Bosne i Hercegovine, skrivao se pod lažnim identitetom.
Iz MUP-a RS navode da će Gligorić biti predat nadležnom tužilaštvu, a istraga o svim okolnostima hapšenja i mogućim dodatnim krivičnim delima je u toku.