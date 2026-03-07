Slušaj vest

Državljanin Srbije star 21 godinu uhapšen je u nemačkom gradu Kvikbornu zbog sumnje da je učestvovao u pokušaju prevare devedesetjednogodišnje žene od koje je pokušano da se uzme 20.000 evra.

Kako prenose nemački mediji, starica je u ponedeljak primila "šokantan poziv", kada se osumnjičeni navodno predstavljao kao rođak i molio je za hitnu pozajmicu tako što joj je ispričao uznemirujuće priče kako bi iznudio novac.

Prema navodima policije, žena je poverovala u priču i pristala da veliku sumu novca preda kada mladić dođe do njenog stana.

Međutim, istražitelji su na vreme došli do saznanja o planiranoj primopredaji i organizovali zasedu kako bi sprečili prevaru.

Kada je mladić došao po novac, policija ga je uhapsila na licu mesta.

- Istražitelji su ranije dobili informaciju da gradom hara grupa prevaranata i da je 91-godišnja žena pristala da preda 20.000 evra - naveli su iz policije.

U međuvremenu se ispostavilo da iza svega stoji grupa, među kojima je i ovaj Srbin, a funkcionišu tako što pokušavaju da prevare građane, predstavljajući se kao rođaci kojima je potrebna novčana pomoć ili policija upućujući ljude da "osiguraju" svoju ušteđevinu.