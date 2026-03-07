Slušaj vest

Državljanin Srbije star 21 godinu uhapšen je u nemačkom gradu Kvikbornu zbog sumnje da je učestvovao u pokušaju prevare devedesetjednogodišnje žene od koje je pokušano da se uzme 20.000 evra.

Kako prenose nemački mediji, starica je u ponedeljak primila "šokantan poziv", kada se osumnjičeni navodno predstavljao kao rođak i molio je za hitnu pozajmicu tako što joj je ispričao uznemirujuće priče kako bi iznudio novac.

Prema navodima policije, žena je poverovala u priču i pristala da veliku sumu novca preda kada mladić dođe do njenog stana.

Međutim, istražitelji su na vreme došli do saznanja o planiranoj primopredaji i organizovali zasedu kako bi sprečili prevaru.

Kada je mladić došao po novac, policija ga je uhapsila na licu mesta.

- Istražitelji su ranije dobili informaciju da gradom hara grupa prevaranata i da je 91-godišnja žena pristala da preda 20.000 evra - naveli su iz policije.

U međuvremenu se ispostavilo da iza svega stoji grupa, među kojima je i ovaj Srbin, a funkcionišu tako što pokušavaju da prevare građane, predstavljajući se kao rođaci kojima je potrebna novčana pomoć ili policija upućujući ljude da "osiguraju" svoju ušteđevinu.

Policija je još jednom upozorila građane, posebno starije osobe, da budu oprezni kada primaju pozive u kojima se traži novac i da svaku sumnju odmah prijave nadležnim službama.

