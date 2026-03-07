Slušaj vest

Nakon intenzivne potrage, nadomak Smederevske Palanke, u ataru sela Vatoševo pronađeno je telo jedne osobe.

Kako prenosi Republika, policija je jutros posle 8 časova primila prijavu o nestalom licu, nakon čega je pokrenuta potraga u kojoj su učestvovali pripadnici policije i vatrogasno-spasilačke službe.

Potraga je okončana oko 10 časova, kada je pripadnik Vatrogasno-spasilačke jedinice Smederevska Palanka pronašao telo.

Za sada nisu poznate okolnosti smrti, a nadležni organi rade na utvrđivanju svih činjenica.

Ne propustiteHronikaHOROR U VLASOTINCU: Kod brane pronađeno telo muškarca (65)
whatsapp-image-20230320-at-10.54.51-am-1.jpg
HronikaTRAGEDIJA NA VRAČARU! Pronađeno telo starijeg muškarca na tavanu kuće, policija zatekla jeziv prizor
uvidjaj-foto-dado.jpg
HronikaIZVUČENO TELO MUŠKARCA IZ DUNAVA U ZEMUNU Prolaznici prijavili jeziv prizor u blizini splava
whatsapp-image-20230320-at-10.54.51-am-1.jpg
HronikaMUP SE OGLASIO O NESTANKU I SMRTI TINEJDŽERA (19) U ZRENJANINU! Sve je pretraženo, korišćen i dron, posle 7 dana telo nađeno u jezeru, čeka se obdukcija
123.jpg