Kada je Prpić tada izveden iz sudnice, majka ubijenog, Zorica Knežević, počela je da viče:

- Ubio si me, znaš li da si me ubio, ubio si mi sina, ubio si mi unučićima oca.

Prpić kada je video, istog sekunda se okrenuo ka vratima sudnice, ruku vezanih na leđima se pribio uz vrata i pognuo glavu.