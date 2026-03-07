"OGORČENI SMO, UBICA MOG SINA PROVEŠĆE NA ROBIJI SAMO 8 GODINA" Majka ubijenog Milana van sebe nakon potvrđene presude: Najviše zabole reči unuka...
Zorica Knežević, majka ubijenog Milana, otvorila je dušu za Kurir i izrazila ogorčenje nakon što je Apelacioni sud u Beogradu potvrdio kaznu od osam godina zatvora za Đorđa Prpića.
- Ogorčeni smo nakon odluke Apelacionog suda da potvrdi kaznu od samo osam godina zatvora. Pokosilo nas je kada smo saznali. Ja se nekako držim, jer sam na lekovima, ali Milanov tata je jako loše. Teško nam pada svaki novi dan bez njega - rekla je Zorica za Kurir.
Podsetimo, Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio Đorđa Prpića na osam godina zatvora zbog ubistva Milana Kneževića, koje se dogodilo 17. februara 2024. na raskrsnici Grčića Milenka i Ustaničke. Prpić je nožem ubio mladog čoveka nakon svađe, nanoseći mu dva uboda.
Sud je u obrazloženju naveo da su uzete u obzir olakšavajuće okolnosti, uključujući porodične prilike, izraženo kajanje Prpića i njegov pokušaj samoubistva u pritvoru, kao i otežavajuće okolnosti, među kojima je višestruka osuđivanost optuženog.
- Nemam reči za obrazloženje presude, verujem da je sve samo gluma kako bi sebi umanjio kaznu. Već je dve godine iza rešetaka od kada je uhapšen, ostalo mu je još 6 i on će izaći na slobodu...
Milan je bio nečiji sin, otac, suprug...
Majka ubijenog ističe da je nakon presude Višeg suda, kojom je Prpić osuđen na istu kaznu, on bio srećan i smejao se, ne obraćajući pažnju na porodicu.
- Mi smo tada uputili žalbu, ali sada kada je Apelacioni sud potvrdio istu kaznu, više nemamo prava na to. Ostaje nam samo nada da će se tužilac žaliti Vrhovnom sudu. Iskreno se uzdamo u to, jer ova kazna je sramna i mala za jedan izgubljeni život i još mnogo uništenih. Milan je bio nečiji sin, otac, suprug i sada ga nema.
Zorica dodaje da je iza njenog sina ostalo dvoje male dece.
- Idemo zajedno na groblje, a unuk kaže: "Kaži tati da ustane." Te reči nas razaraju. Milan bi 11. marta sa porodicom proslavljao rođendan. Tog dana ćemo svi zajedno na groblje, spremićemo tortu, kao da je tu, iako nije već dve godine sa nama.
Ubio prijatelja, pa se pokajao
Tokom iznošenja odbrane na jednom od ročišta, Đorđe Prpić je rekao da se sa Milanom Kneževićem poznaje deset godina, da su se družili, posećivali i viđali porodično. Prpić je dodao da ga je te noći Knežević oko dva sata pozvao da dođe i pomogne, jer su ga izbacili iz kafane.
- Kajem se što sam to uradio. Teško je buditi se i živeti sa saznanjem da sam ubio prijatelja Miku. Sve bih dao da vratim vreme i ne javim se na taj njegov poziv - rekao je Prpić.
Kada je Prpić tada izveden iz sudnice, majka ubijenog, Zorica Knežević, počela je da viče:
- Ubio si me, znaš li da si me ubio, ubio si mi sina, ubio si mi unučićima oca.
Prpić kada je video, istog sekunda se okrenuo ka vratima sudnice, ruku vezanih na leđima se pribio uz vrata i pognuo glavu.
Advokat oštećene porodice, Slavko Makai, izjavio je za Kurir, nakon izrečene prvostepene presude, da smatra da je odluka suda više pogodovala optuženom.
- Izrečena je kazna zatvora u trajanju od osam godina. Emocije su pomešane i podeljene. Pretpostavljam da je odluka više pogodovala odbrani i optuženom, dok je majci pokojnog Milana bilo jako teško - rekao je Makai.
On je dodao da je majka žrtve sigurno očekivala strožu kaznu, jer je za ovo krivično delo predviđena kazna od pet do 15 godina zatvora. Branilac oštećenih istakao je tada, da bi, s obzirom na podmukao način izvršenja dela, donja granica kazne trebalo da bude deset godina.