Nakon jučerašnjeg dana, kada je otkrivena spomen-česma u znak sećanja na ubijenog Nikolu Krsmanovića koji bi tog 6. marta proslavio svoj 36. rođendan, prijatelji i porodica svojim objavama podsetili su sve na hrabrost i dobrotu ovog mladog policajca čiji je život prerano ugašen.

Krsmanović je, podsetimo, pre dve godine ubijen na dužnosti kada je u njega pucao albanski terorista Faton Hajrizi.

- Nikola je uvek bio tu za sve nas, spreman da pomogne, nasmejan i hrabar. Njegova hrabrost nije bila samo na dužnosti, već u svakom gestu u životu - kažu njegovi prijatelji i dodaju:

- Sada ga se sećamo sa osmehom, iako nas boli što ga nema. Živi u svima nama. Srećan ti nebeski rođendan, anđele...

U Dragincu otkrivena spomen-česma

Podsetimo, juče je u centru Draginca otkrivena spomen-česma u njegovo sećanje, a u prisustvu roditelja Ljiljane i Milenka, rodbine, prijatelja, kolega iz policije i Žandarmerije, rukovodstva grada predvođenog gradonačelnicom Draganom Lukić i meštana, spomen-česma je postala mesto trajnog podsećanja na mladog heroja.

Na česmi se nalazi Nikolina fotografija sa osnovnim podacima, dok ploča nosi natpis: "U znak sećanja i zahvalnosti, spomen-česmu podižu Grad Loznica i meštani".

Njegov rođak Vladan Krsmanović istakao je da je spomen-česma urađena da podseća na Nikolu, ali da je na svima da prenesu deci, a ona dalje, ko je on bio.

- Ovo mesto više nije običan prostor, već spomen-park. Molim sve da ga održavaju čistim i urednim, jer bi tako najviše voleo i Nikola.

Albanski terorista Faton Hajrizi (38), kako smo ranije pisali, pobegao je iz zatvora 6. jula 2024. godine, a kobnog 18. jula pucao je na srpske policajce koji su vršili redovnu kontrolu graničnog punkta u Lipničkom Šoru u Loznici. Krsmanović je tada od zadobijenih povreda preminuo, a njegov stariji kolega Vjekoslav Ilić tom prilikom je teško ranjen. Ubica je posle zločina pobegao, a uhapšen je Mithat Hadžić, taksista iz Tutina koji je vozio Hajrizija iz Preševa ka Loznici.

Ko je bio Nikola Krsmanović? Nikola Krsmanović je bio policijski službenik Stanice granične policije Trbušnica. U MUP-u je radio od 2009. godine, završio je SŠUP u Sremskoj Kamenici, a od 2012. do 2023. godine je bio pripadnik Žandarmerije u Beogradu. Neoženjen je, bez dece, a iza njega su, osim porodice, ostali ožalošćeni brojni prijatelji, familija i kolege. Nikola je sahranjen 20. jula na seoskom groblju u Dragincu, do večne kuće ispratili su ga porodica, prijatelji, veliki broja građana, pripadnici različitih sektora MUP-a, a sahrani je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Katarina Odermatt, sestra srpskog policajca, ranije je podelila potresne momente kada je saznala za je izgubila brata.

- Rođak me je pozvao i rekao: "Došlo je do pucnjave! Albanac mu je pucao u glavu!" Tada je krenulo zujanje u mojoj glavi, prekid filma. Sećam se da se pogledala u ogledalo, bila sam zelena u licu. Otišla sam pod tuš i sedela nepomično neko vreme, smišljajući kako da saopštim majci... Muž me je zatekao u zastrašujućem stanju. Kada sam mu saopštila vest počeo je da vrišti i baca stvari po kući. Kad je izašao i krenuo na posao pozvala sam policiju i upozorila da ga sklone iz saobraćaja, jer je bukvalno izjurio napolje. Mama je čula taj urlik i ustala. Ušla je u kupatilo i pitala me šta se desilo. Rekla sam joj: "Desilo se nešto što moramo zajedno da prevažiđemo!". Od tog dana ništa nije isto. Ni mi nismo isti. Neverica, strah, nepoverenje... - ispričala nam je Katarina.

Inače, u njegovom rodnom mestu, ulica u kojoj je živeo sada nosi ime Ulica policijskog službenika Nikole Krsmanovića, dok je na mestu gde je ubijen postavljena memorijalna spomen-ploča. Njegov lik oslikan je i na muralu u centru sela, kao i na stadionu FK 14. oktobar, klubu za koji je igrao.