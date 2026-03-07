Slušaj vest

Navodni vođa "kavačkog klana", odbegli Radoje Zvicer, prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore (SDT), platio je 4,5 miliona evra državljaninu Srbije Miroslavu Starčeviću, poznatijem kao Mića Crnogorac, na ime učešća pripadnika njegove kriminalne grupe u nabavci kokaina i njegovom transportu brodom.

Optužnicom SDT-a, osim Zvicera, obuhvaćeni su i Slobodan Kašćelan, Ljubo Milović, Radovan Pantović, Milan Vujotić, Saša Bulatović, Dragan Knežević, Milan Knežević, Bojan Rajković, Goran Stojanović, Radisav Radović, Miljan Knežević i Igor Božović. Oni su okrivljeni da su na području Južne Amerike, Arube, Grčke... prekookeanskim brodovima krijumčarili 5,1 tonu kokaina. Starčeviću i optuženim pripadnicima njegove grupe sudi se u Srbiji zbog ovog dela.

Radoje Zvicer Foto: Europol

Primopredaju novca, kako se navodi u optužnici, Zvicer i Starčević organizovali su 10. januara 2020. godine na Zlatiboru, gde je predato ukupno 2.973.500 evra. Narednog dana, na teritoriji Kraljevine Holandije organizovali su primopredaju novca u ukupnom iznosu od 450.000 evra. Tužilaštvo tvrdi da je od tog novca Zvicer predao Starčeviću iznose od po 509.000 i 180.000 evra, na ime finansiranja, kupovine i transporta brodom dela kokaina. Kako piše u optužnici, okrivljeni su podelili kokain tako što je Zviceru pripala najveća količina – 200 kilograma droge, D. Kneževiću 131,5 kg, a Vujotiću 125 kg. Ostalim okrivljenim pripale su manje količine – Kašćelanu 50 kilograma kokaina, Miloviću 20 kg, Pantoviću 10 kg, Bulatoviću dva kg, M. Kneževiću 20 kg, Božoviću 50 kg, a Stojanoviću tri kilograma.

Zaplenjeni kokain Foto: Uprava Policije CG

Članovi posade su se na nepoznatoj lokaciji ukrcali na brod "Aressa", koji je prethodno plovio duž obale Zapadne Afrike, Senegala, i uplovljavao u više brazilskih luka. U periodu od 7. februara do 23. februara 2020. godine, brod je preko Surinama uplovio u vode Venecuele, i pre ulaska u teritorijalne vode Arube, po nalogu i uputstvima organizatora kriminalne organizacije, na plovilo je utovaren kokain dostavljen na tri glisera, koji je potom smešten u prostor koji služi kao rezervoar za gorivo. Brod se uputio u pravcu Arube, a 24. februara 2020. godine, Priobalna straža Kraljevine Holandije na Holandskim Karibima izvršila je pretres, kada je droga pronađena i zaplenjena. Pravosudni organi Arube vodili su krivični postupak protiv crnogorskih državljana, članova posade na brodu "Aressa", i to: D.Ž., B.T., M.A., Đ.M., L.V., R.V., M.N., Ž.D., G.Z., M.N. i M.D., zbog prevoženja opojne droge kokain. Oni su pravosnažno osuđeni na višegodišnje kazne zatvora.

Brod "Aressa" Foto: Uprava Policije CG

Optuženi Miljan Knežević bio je inspektor Granične policije, pa je, prema optužnici, zloupotrebljavajući svoj položaj Radoviću prodavao policijske informacije. O tim poslovima komunicirali su preko tada kriptovane aplikacije Skaj. Knežević je, kako tvrde iz SDT-a, obaveštavao Radovića o proverama lica koja su prelazila granicu, a koje mu je on tražio. Takođe, Radović mu je tražio da mu se proveri da li za njega postoji nalog da se zadrži kada pristupi nekom graničnom prelazu. Knežević je u više navrata, tvrde iz SDT-a, omogućio neidentifikovanim licima da napuste Crnu Goru bez graničnih kontrola. U optužnici je navedeno i da je Kneževiću novac u iznosu od 2.000 evra predat u beloj koverti.