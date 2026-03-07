Slušaj vest

Sinoć je došlo do teže saobraćajne nesreće u Smederevu, kada je vozač automobila marke "audi" zakačio kolica u kojima se nalazilo dete, usled, prema prvim informacijama, neprilagođene brzine. 

Naime, kako je Kurir preneo, do nesreće je došlo u Knez Mihailovoj ulici, na pešačkom prelazu, a sada se pojavio uznemirujući snimak nesreće, koji je objavio Instagram nalog "serbialive_vesti".

Na snimku se vidi da majka stoji ispred jedne mesare u navedenom gradu, samo nekoliko sekundi pre nego što se automobil zakucava u njih, a potom u stub prodavnice, što se vidi na fotografijama s lica mesta. Povređene su dve žene, kao i beba koja je dobro, ali koja je iz predostrožnosti prevezena u Beograd na detaljnije preglede. 

Uznemirujući snimak: 

Vozač je nakon nezgode priveden dok se utvrđuju sve okolnosti incidenta.

Trenutno stanje učesnika nije poznato.

Kurir.rs

