Naime, kako je Kurir preneo, do nesreće je došlo u Knez Mihailovoj ulici, na pešačkom prelazu , a sada se pojavio uznemirujući snimak nesreće , koji je objavio Instagram nalog "serbialive_vesti".

Na snimku se vidi da majka stoji ispred jedne mesare u navedenom gradu, samo nekoliko sekundi pre nego što se automobil zakucava u njih, a potom u stub prodavnice, što se vidi na fotografijama s lica mesta. Povređene su dve žene, kao i beba koja je dobro, ali koja je iz predostrožnosti prevezena u Beograd na detaljnije preglede.