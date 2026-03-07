Slušaj vest

Pripadnici Uprave saobraćajne policije danas oko 15 časova u Mladenovcu su zaustavili tridesetogodišnjeg M.D. koji nije koristio sigurnosni pojas i koji je na mestu suvozača prevozio dvoje dece, starosti deset i tri godine.

Daljom kontrolom, utvrđeno je da je za vozilo marke „reno” kojim je on upravljao istekao rok važenja registracione nalepnice više od 30 dana, zbog čega je vozilo isključeno iz saobraćaja.

Takođe, vozač nije imao da pokaže na uvid vozačku i saobraćajnu dozvolu, kao i ličnu kartu.