Slušaj vest

Pripadnici Uprave saobraćajne policije danas oko 15 časova u Mladenovcu su zaustavili tridesetogodišnjeg M.D. koji nije koristio sigurnosni pojas i koji je na mestu suvozača prevozio dvoje dece, starosti deset i tri godine.

Daljom kontrolom, utvrđeno je da je za vozilo marke „reno” kojim je on upravljao istekao rok važenja registracione nalepnice više od 30 dana, zbog čega je vozilo isključeno iz saobraćaja.

Takođe, vozač nije imao da pokaže na uvid vozačku i saobraćajnu dozvolu, kao i ličnu kartu.

Učinilac prekršaja isključen je iz saobraćaja i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje, kao i prekršajni nalozi zbog nenošenja vozačke dozvole, saobraćajne dozvole i lične karte.

Ne propustiteHronikaVOZIO SA 4,13 PROMILA ALKOHOLA U KRVI: Policija u Vrnjačkoj Banji isključila vozača (49) iz saobraćaja
IMG_20251106_172138.jpg
Crna GoraODBIO TEST ZA DROGU U BUDVI, KAŽNJEN SA 31 DANOM ZATVORA: Mladić (23) dobio i zabranu vožnje od četiri meseca
1743703976podgorica-crna-gora-policija-fotorina.jpg
HronikaJURIO 213 NA SAT NA MESTU GDE JE DOZVOLJENO 80 KILOMETARA NA SAT Nasilnička vožnja u Somboru, uhapšen vozač (25) "audija"
uvidjaj-foto-s.u..jpg
SrbijaPOLICIJA SE HITNO OGLASILA O OVOM SRPSKOM GRADU! Nižu se saobraćajne nesreće, povećava se kontrola saobraćaja: Evo na šta obratiti pažnju za vikend!
1747854887637.jpg