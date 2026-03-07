Saobraćajna nesreća dogodila se večeras ispred tunela Šarani na auto-putu Miloš Veliki u smeru ka Čačku. Vozila se preusmeravaju na Takovo, a detalji sudara za sada nisu poznati
Auto-put Miloš Veliki
SUDAR KOD TUNELA ŠARANI! Saobraćajna nesreća na auto-putu Miloš Veliki: Vozila se preusmeravaju na ovaj pravac! (FOTO)
Slušaj vest
Večeras je došlo do saobraćajne nesreće ispred tunela Šarani, na auto-putu Miloš Veliki — u smeru ka Čačku.
Naime, kako se vidi na fotografiji Instagram stranice "192_rs", vozila sa auto-puta se preusmeravaju na Takovo.
Trenutno nije poznato stanje učesnika, kao ni detalji sudara.
Nakon uviđaja će biti otkriveno više informacija.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši