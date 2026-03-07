Slušaj vest

Večeras je došlo do saobraćajne nesreće ispred tunela Šarani, na auto-putu Miloš Veliki — u smeru ka Čačku. 

Naime, kako se vidi na fotografiji Instagram stranice "192_rs", vozila sa auto-puta se preusmeravaju na Takovo. 

Trenutno nije poznato stanje učesnika, kao ni detalji sudara. 

Nakon uviđaja će biti otkriveno više informacija. 

Kurir.rs

