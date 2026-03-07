Slušaj vest

Regionalni sud u Minhenu osudio je 23-godišnjeg državljanina Srbije na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva nemačkog penzionera u Heršingu.

Ovom presudom 23-godišnji Srbin, koji je na leto 2024. ubio 74-godišnjeg stanovnika Heršinga, provešće ostatak života u zatvoru. Savezni sud pravde (BGH) proglasio je presudu pravosnažnom.

Presuda je usledila godinu i po dana nakon ubistva u Heršingu. Prema presudi, počinilac je napao 74-godišnjaka kada mu je ovaj otvorio vrata. Ubio ga je sa najmanje 13 uboda nožem.

Foto: Printscreen/merkur.de

Kako je utvrdio sud, optuženi je doputovao iz Srbije, gde je bio pod pritiskom zbog kriminalnih poslova. Imao je dugove i želeo je da brzo dođe do novca.

U Heršingu je, prema optužnici, tokom leta 2024. iznajmio hotelsku sobu. Nakon što je izvidio okolinu, u lokalnom supermarketu je kupio dva kuhinjska noža. Tokom izviđanja okoline, odabrao je kuću ubijenog, pretpostavljajući da tu može doći do velikog plena.

Kada je krenuo u pljačku, presekao je kablove nadzornih kamera, pozvonio i izbo čoveka koji mu je otvorio vrata. Supruga ubijenog je preko terase uspela da pobegne u komšijsku kuću.

Zločin iz pohlepe

Odmah nakon ubistva, počinilac je uspeo da pobegne u Francusku, gde je uhapšen nakon nedelju dana.

Sud je utvrdio da je delovao iz pohlepe. Znao je da se u kući nalaze dve osobe i imao je nameru da ubije. U avgustu 2025. sud je utvrdio posebnu težinu krivice, između ostalog zbog značajne “kriminalne energije” koju poseduje počinilac. Naime, sudski veštak ga je ocenio kao veoma opasnog.