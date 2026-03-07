SRBIN (23) POZVONIO NA VRATA, PA 13 PUTA IZBO BOGATOG NEMCA: Došao iz Srbije, počinio stravično ubistvo i pobegao u Francusku - OSUĐEN NA DOŽIVOTNU ROBIJU
Regionalni sud u Minhenu osudio je 23-godišnjeg državljanina Srbije na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva nemačkog penzionera u Heršingu.
Ovom presudom 23-godišnji Srbin, koji je na leto 2024. ubio 74-godišnjeg stanovnika Heršinga, provešće ostatak života u zatvoru. Savezni sud pravde (BGH) proglasio je presudu pravosnažnom.
Presuda je usledila godinu i po dana nakon ubistva u Heršingu. Prema presudi, počinilac je napao 74-godišnjaka kada mu je ovaj otvorio vrata. Ubio ga je sa najmanje 13 uboda nožem.
Kako je utvrdio sud, optuženi je doputovao iz Srbije, gde je bio pod pritiskom zbog kriminalnih poslova. Imao je dugove i želeo je da brzo dođe do novca.
U Heršingu je, prema optužnici, tokom leta 2024. iznajmio hotelsku sobu. Nakon što je izvidio okolinu, u lokalnom supermarketu je kupio dva kuhinjska noža. Tokom izviđanja okoline, odabrao je kuću ubijenog, pretpostavljajući da tu može doći do velikog plena.
Kada je krenuo u pljačku, presekao je kablove nadzornih kamera, pozvonio i izbo čoveka koji mu je otvorio vrata. Supruga ubijenog je preko terase uspela da pobegne u komšijsku kuću.
Zločin iz pohlepe
Odmah nakon ubistva, počinilac je uspeo da pobegne u Francusku, gde je uhapšen nakon nedelju dana.
Sud je utvrdio da je delovao iz pohlepe. Znao je da se u kući nalaze dve osobe i imao je nameru da ubije. U avgustu 2025. sud je utvrdio posebnu težinu krivice, između ostalog zbog značajne “kriminalne energije” koju poseduje počinilac. Naime, sudski veštak ga je ocenio kao veoma opasnog.
Prevremeno puštanje na slobodu za njega je praktično isključeno. Optuženi se obratio i Saveznom sudu pravde radi preispitivanja presude. Sud nije našao pravne greške, pa je tako presuda postala pravosnažna.
Kurir.rs/Nezavisne