Slušaj vest

Mladić iz Vranja teško je povređen, nakon što je u subotu uveče kod Mominog Kamena, pao sa nadvožnjaka.

Prema saznanjima iz istrage, sve se dogodilo na magistralnom putu Vladičin Han - Leskovac, kod Mominog Kamena, kada se pokvario auto.

U njemu su bila dvojica mladića iz Vranja, koji su se vraćali ili išli na utakmicu.

Nakon izlaska iz auta, jedan od njih L.I., pao je sa nadvožnjaka i povredio se.

Sa težim povredama noge, glave i kičme, prebačen je u UKC Niš i nije životno ugrožen.