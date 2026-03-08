Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, intenzivnim operativnim radom i u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Smederevu, uhapsili su A. V. (25) iz Smedereva i I. M. (28) iz Kovina, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo razbojništvo u pokušaju, kao i još jednu osobu zbog pomaganja u izvršenju ovog krivičnog dela.

- A. V. i I. M. se sumnjiče da su, nakon višednevnih priprema i osmatranja kuće u kojoj živi šezdesetosmogodišnja žena, 27. februara, oko jedan sat posle ponoći, obili ormar sa strujomerom i isključili dovod struje, a zatim nasilno ušli u kuću, oborili ženu na pod i vezali je. Pošto su dva sata bezuspešno vršili premetačinu po kući, tražeći novac, osumnjičeni su oko tri sata posle ponoći otišli, ostavivši vezanu ženu na podu - saopšteno je iz Policijske uprave u Smederevu.

Ona je, kako se dodaje u saopštenju, uspela da se oslobodi i pozove policiju, a ekipa službe hitne pomoći joj je pružila medicinsku pomoć i prevezla je do zdravstvenog centra, gde su joj konstatovane teške telesne povrede.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužiocu.

