Dvadesettrogodišnji Nikola Zdravković (24) iz Velikog Gradišta pravosnažno je osuđen u Nemačkoj na doživotnu kaznu zatvora zbog brutalnog ubistva 74-godišnjeg penzionera Jana Kamerona (74), nekada slavnog dizajnera automobila u kompaniji Rols‑Rojs. Drugostepeni sud je potvrdio kaznu koju je Srbinu pre nekoliko meseci izrekao Regionalni sud u Minhenu.

- Presudu je izrekao Regionalni sud u Minhenu, koji je utvrdio da je Zdravković hladnokrvno izbo svoju žrtvu najmanje 13 puta u njegovoj kući u julu 2024. godine, da bi je sada i Savezni sud pravde potvrdio - navodi izvor i dodaje da je prema nalazima suda, motiv zločina bila čista pohlepa, iako je Zdravković pred sudom uporno tvrdio da je "plaćeni ubica".

Ubijeni dizajner u kompaniji "Rols rojs" Foto: Printscreen/Youtube

Kako je sud utvrdio, optuženi je u Nemačku doputovao sa jasnim planom da do novca dođe kriminalom.

- Doputovao je iz Srbije mesec dana pre zločina, zbog finansijskih problema u koje je zapao. Njegov cilj bio je da obezbedi novac kroz kriminalne aktivnosti u Nemačkoj. U Heršingu je osmatrao kuću svoje buduće žrtve, rezervisao hotelsku sobu i u supermarketu kupio dva kuhinjska noža, rukavice i pertle za cipele - navodi se u obrazloženju presude.

Sud je dodao da je Zdravković pre napada presekao kablove nadzornih kamera i više puta zvonio na vrata kuće u kojoj su živeli penzioner i njegova supruga.

Krvavi plan

Kobne večeri 12. jula 2024. godine osumnjičeni je pokucao na vrata kuće na obali Amerskog jezera. Kada je penzioner otvorio vrata, usledio je brutalan napad.

Prema presudi, Zdravković je žrtvu napao nožem i zadao joj najmanje 13 uboda, od kojih je nesrećni muškarac preminuo na licu mesta.

- Okrivljeni je delovao sa jasnom namerom ubistva i apsolutnom voljom da ubije - navodi se u presudi.

Ranac koji je pronađen nakon zločina:

1/3 Vidi galeriju Ranac koji je nosio osumnjičeni prilikom izvršenja zločina Foto: Nemačka Policija

Supruga ubijenog uspela je u poslednjem trenutku da pobegne.

- U deliću sekunde shvatila sam da je to kraj. Pobegla sam preko terase do komšija i pozvala pomoć - ispričala je ona tokom svedočenja pred sudom.

Nakon zločina Zdravković je peške pobegao sa mesta ubistva, a potom vozom otišao u Francusku. Policija ga je uhapsila 18. jula u Parizu.

Nikola Zdravković Foto: Polizei

Planirao još gore, a onda se branio

Prema navodima tužilaštva, ubica je imao još opasniji plan, da uzme suprugu žrtve za taoca i opljačka kuću.

Međutim, plan mu je propao kada je žena uspela da pobegne i pozove pomoć.

Inače, Srbin je navodno tokom iznošenja odbrane rekao "da su ga određene osobe unajmile da ubije Jana".

- On je potom obrazložio ovu izjavu, ali su njegove reči bile konfuzne i delovale su neverovatno - dodali su izvori.

Tužilaštvo u Minhenu nije poklonilo veru izjavi osumnjičenog, te su isključili mogućnost naručenog ubistva.