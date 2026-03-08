Slušaj vest

Radosav Gile Stanišić, za koga bezbednosne službe tvrde da je navodni pripadnik kavačkog klana, ranjen je sinoć nešto posle ponoći!

Prema tim informacijama, Stanišić se sam javio u Urgentni blok Klinički centar Crne Gore u Podgorica, gde su mu lekari konstatovali prostrelnu ranu u predelu noge.

Radosav Stanišić Foto: Printscreen

Kako prenose Vijesti, medicinsko osoblje je po proceduri obavestilo policiju, nakon čega su pripadnici policije došli u zdravstvenu ustanovu kako bi uzeli izjavu od ranjenog muškarca.

Međutim, Stanišić je navodno odbio da sarađuje sa istražiteljima.

- Nakon prijave iz zdravstvene ustanove policija je izašla na lice mesta, ali ranjeni nije želeo da daje izjavu o okolnostima pod kojima je zadobio povredu - tvrdi izvor upoznat sa slučajem.

Prema nezvaničnim saznanjima, policija sumnja da je do ranjavanja došlo iz nehata.

Istraga u ovom slučaju je u toku, a policija pokušava da utvrdi tačne okolnosti pod kojima je došlo do pucnjave.

Navodno su tokom noći saslušana i dvojica Stanišićevih prijatelja koji su ga dovezli u Urgentni blok Kliničkog centra.

Inače, da podsetimo, Podgoričanin navodno je bio prvi na listi za odstrel kriminalne grupe koju je prema optužnici formirao njegov sugrađanin Janko Vukadinović (31), ali mu je tada glavu spasilo hapšenje.