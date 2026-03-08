Slušaj vest

Tačno godinu dana prošlo je od kada je u šumi nedaleko od Novog Pazara pronađeno telo Esme Tiganj (64) iz Tutina, sakriveno i prekriveno lišćem na starom putu između dva sela. Zbog ovog zločina osuđen je njen poznanik Ahmedin Pepić (59), koji je dobio 14 godina zatvora.

Ovde je pronađeno telo Esme Tiganj: Foto: Emir Ličina

Prema rečima izvora upoznatog sa slučajem, potraga za nesrećnom ženom prošle godine trajala je danima.

- Esma Tiganj nestala je 5. marta 2025. godine i poslednji put je viđena tog dana oko 19.30 sati. Nakon toga joj se gubi svaki trag. Porodica i prijatelji su danima tragali za njom zajedno sa policijom, a tri dana kasnije, na Dan žena, njeno telo je pronađeno u šumi. Tada se ispostavilo da je reč o zločinu - kaže izvor.

On dodaje da je za ubistvo osuđen njen poznanik, koji je nakon zločina pokušao da pobegne iz zemlje.

- Ahmedin Pepić je posle ubistva otišao u Bosnu i Hercegovinu, ali je ubrzo uhapšen po povratku u Srbiju. Sud ga je osudio na 14 godina robije za krivično delo ubistva - navodi sagovornik.

Ahmedin Pepić Foto: Drustvene Mreže

Tvrdio da je pokušao da je spase

Tokom saslušanja Pepić je tvrdio da nije imao nameru da ubije ženu i da je pokušao da joj pomogne.

- Pokušao sam da je reanimiram, ali nisam uspeo - rekao je tada Pepić.

Ipak, prema nezvaničnim informacijama, istražitelji su kao mogući motiv naveli zločin iz strasti. Komšije su ranije govorile da je Esma u poslednje vreme živela u strahu.

Esma Tiganj Foto: Društvene Mreže, Privatna Arhiva

- Esma je bila udovica sigurno 30 godina i koliko znamo nije se ponovo udavala. Taj čovek je u poslednje vreme proganjao Esmu. Viđali smo ga ovde, pretpostavljali smo da su možda nekada bili u emotivnoj vezi, ali je ona verovatno pokušavala da se spase od njega - rekla je ranije jedna komšinica.

Telo nesrećne žene pronađeno je 8. marta u šumovitom predelu, sakriveno ispod lišća. Posebno je sve šokiralo ponašanje osuđenog nakon njenog nestanka.

- Esmina ćerka je pričala da je majku više puta zvala telefonom, ali je bila nedostupna. Kada je telefon jednom postao dostupan, javio se Ahmedin i pravio se da ne zna ništa, govorio joj je da je u dobrim odnosima sa njenom majkom, a ona je u tom trenutku već bila mrtva - kaže izvor.

