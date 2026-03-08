Slušaj vest

Crnogorska policija blokirala je ceo grad nakon ranjavanja Radosava Gileta Stanišića, navodnog pripadnika kavačkog klana, a kako je saopšteno iz Uprave policije, nakon pucnjave, uhapšen je državljanin Bosne i Hercegovine L. B. (29).

- Sinoć se nakon ponoći u Urgentni centar u Podgorici na ukazivanje lekarske pomoći javilo lice R.S. (40) sa ustrelnom ranom u predelu leve potkolenice. Policijski službenici su odmah preduzeli niz aktivnosti iz svoje nadležnosti na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti pod kojima je došlo do povređivanja R.S. koji ovom prilikom nije pružio detaljnije informacije o samom događaju i odbijao je saradnju u cilju otkrivanja dela i utvrđivanja svih okolnosti - navode iz policije i dodaju da je grad odmah blokiran.

- Postavljena je blokada grada, kontrolisano je više lica i dovedeno u službene prostorije u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima je R.S. povređen. Kroz ove aktivnosti, kontrolom blindiranog vozila marke 'audi', i lica L. B. (29), državljanina Bosne i Hercegovine, bliskog licu R. S., koji se u istom nalazio, policijski službenici pronašli su pištolj marke 'Valter' sa 15 komada municije bez fabričkog broja, koji je oduzet - dodali su.

Po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici L.B. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.