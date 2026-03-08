Slušaj vest

Radoje Zvicer, protiv koga je Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore, podiglo još jednu optužnicu, zbog šverca 5,1 tone kokaina 2020. godine, uživo je sa saradnicima preko aplikacije Skaj te godine pratio svaki korak u lancu krijumčarenja narkotika iz Južne Amerike, navodi se u spisima tužilaštva.

Podsetimo, Radoje Zvicer važi za vođu kavačkog klana i nalazi se u bekstvu, a kako je u optužnici naveo SDT on je kao učešće u švercu 5,1 tone kokaina prekookeanskim brodom "Aresa" da 4,5 miliona evra. Novac je, kako se navodi, na Zlatiboru predao državljaninu Srbije, Miroslavu Starčeviću, kome se zbog istog krivičnog dela već sudi pred Specijalnim sudom u Beogradu. Starčević je označe kao jedan od vođa balkanskog kartela.

Brod "Aresa" Foto: Uprava Policije CG

- Pripadnici takozvanog balkanskog kartela pre zaplene 5,1 tone droge na brodu "Aresa" na Arubi u februaru 2020. godine, verovali su da postaju najmoćniji kartel o kom će svetska javnost tek da bruji. Preko Skaj aplikacije, za koju su verovali da je tajna i da ne može da bude dešifrovana, vođa grupe Miroslav Starčević, Radoje Zvicer, Pink Panter Mladen Lazarević, državljanin Bosne i Hercegovine Zoran Todorović i ostali optuženi, razmenjivali su fotografije na kojima uz šampanjac slave utovar kokaina na brodove, postavljaju slike kokaina uz podginuta tri prsta i brojne druge fotografije kojima su ispratili utovar droge - podseća izvor Kurira do čega su istražitelji došli radeći na ovom slučaju.

- Jednog dana će snimati dokumentarac po nama - jedna je od presretnutih poruka, koju su, kako se navodi u optužnici, razmenili 23. februara 2020. godine, samo dan pre velike zaplene droge koju su prethodno kupili direktno od proizvođača i utovarili u rezervoar za gorivo na brod "Aresa".

Na slikama koje su razmenjivali putem Skaj aplikacije vidi se da su fotografisali tovare kokaina pre njihovog pakovanja, tokom skladištenja, vodili su precizne evidencije o tome ko je koliko ulagao, a svog čoveka su gotovo uvek imali i na "utovaru".

- O tome svedoči nekoliko fotografija kokaina na kojima se vidi i muška ruka s tri prsta, ali i poruka u kojoj jedan od optuženih obaveštava ostale na grupnom četu da su novine koje ce fotografisati dokaz da prati "utovar" - otkro je ranije sagovornik Kurira i dodao:

- U optužnici su priložene i slike paketa, logoao droge, muškaraca koji obezbeđuju drogu na plaži, zatim slike utovara na ribarski brod, kao i sa njega na brod "Aresa". Na fotografijama se vidi da su njihovi paketi kokaina imali oznaku "Drina" "777" i "1FR" - podseća naš izvor na detalje o švercu kokaina u kom je učestvovao i Radoje Zvicer.

Radoje Zvicer Foto: Interpol

Među fotografijama koje su razmenjivali na Skaju nalaze se i slike koje je odbegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer slao ostalim optužnima. Iz njihove prepiske proizilazi i da je Zvicer finansirao deo kokaina koji je zaplenjen.

- Dužni nećemo ostati nikome - napisao je Zvicer 1. januara 2020. godine optuđženom Miroslavu Starčeviću i obavestio ga da će on dati 4,5 miliona evra za deo tovara. Pošto su dogovorili iznos, Zvicer je poslao sliku novčanica, a potom i slike detaljne računice o tome ko koliko novca treba da da. Na jednoj od slika vidi se novčanica od pet evra, sa ispisanom cifrom 450.000 i datumom 11. januar 2020. godine.