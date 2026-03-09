Slušaj vest

Petnaestogodišnji tinejdžer iz Senta, koji je uhapšen zbog brutalnog ubistva penzionerke Jolane Kopaš (78), samo je jedan u nizu maloletnika koji se poslednjih godina dovode u vezu sa najtežim zločinima, pa čak i sa likvidacijama koje organizuju kriminalne grupe.

Podsetimo, kako se sumnja, maloletnik je 26. februara upao u kuću starice, napao je, mučio i potom ubio, a nakon zločina iz kuće je odneo veću količinu dinara i evra.

- Iako je motiv zločina u Senti bila pljačka, s obzirom na to da joj je, po nalogu K.V., oteo veću količinu dinara i evra, neretko se dešava da maloletne pucače angažuju i kriminalni klanovi - navodi izvor upoznat sa slučajem.

Kako dodaje, u redovima kriminalnih grupa, kako u Srbiji tako i u regionu, sve je više mladih koji tek ulaze u svet kriminala.

- U kriminalne grupe stupilo je mnogo vojnika koji su na pragu dvadesetih godina ili su čak i mlađi. Spremni su da za sitan novac godinama verno služe vođama - kaže sagovornik.

Golobradi pucači bez dosijea

Stručnjaci upozoravaju da kriminalne organizacije često namerno angažuju mlade ljude koji do tada nemaju ozbiljan kriminalni dosije.

Ratomir Antonović, stručnjak za bezbednost i kriminolog, objašnjava da takvi izvršioci često postaju idealni "vojnici" za najopasnije zadatke.

- Vrlo često se dešava da klan za ozbiljne likvidacije angažuje golobrade mladiće koji mahom nemaju kriminalni dosije, ili su u pitanju sitni prestupi kao što su krađe ili dilovanje - objašnjava Antonović.

On dodaje da motivi za ulazak u takve poslove mogu biti različiti, od novca do želje za dokazivanjem u kriminalnom miljeu.

- Nalogodavci ih angažuju za male sume novca ili drogu, a dešavalo se da se ista ekipa angažuje za više likvidacija. Nije retko da ih plaćaju kokainom, pa čak i da ih uopšte ne plate jer ubistvom otpisuju neki dug ili se penju na kriminalnoj lestvici. Na taj način dobijaju neko priznanje i kupuju poverenje. Zbog velike želje da budu deo klana i da se dokažu u najtežim zločinima, takvi tinejdžeri često za male pare pristaju da počine ubistva - kaže Antonović.

Prema njegovim rečima, pojedini mladi u kriminal ulaze i zbog teške materijalne situacije ili ucena.

Plaćenici brzo padaju, nalogodavci ostaju u senci Stručnjaci upozoravaju da su upravo mladi izvršioci često najslabija karika u kriminalnim operacijama. - Mnogi zločini koje izvrše mladi zbog brzine i kobnih grešaka dovode do brzog i lakog hapšenja plaćenika, što često nije slučaj sa naručiocima likvidacija - objašnjavaju stručnjaci.

Alarm za društvo

Slučajevi u kojima su počinioci tinejdžeri ponovo su otvorili pitanja šta dovodi do ovakvih brutalnih zločina i kako ga sprečiti.

Stručnjaci upozoravaju da su mladi sve više izloženi nasilnim sadržajima, kao i pritiscima okruženja, što kod pojedinaca može da postane okidač za agresivno ponašanje. Iako nasilje među mladima nije nova pojava, zabrinjava činjenica da sve češće ima fatalne posledice.

Dečji psiholog Snežana Anđelić smatra da su potrebne ozbiljne sistemske promene.

- Imamo puno mladih koji su potencijalna opasnost.Masovno ubistvo na Vračaru i masakr u selima kod Mladenovca trebalo bi da nas probude i nateraju da ozbiljno razmislimo. Međutim, mi ostajemo samo na priči, a ovo zahteva sistematsku promenu, pre svega obrazovnog sistema - kaže Anđelićeva.

Ona upozorava da se u radu sa decom često zanemaruje njihov emotivni razvoj.

- Zaboravljamo da su deca živa bića koja imaju emotivan život i treba ih izvesti na pravi put, a ne samo obrazovati. Fokusirali smo se na to da budu uspešna u predmetima, a zanemarili druge važne stvari - zaključuje ona.