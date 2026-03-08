Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u naselju Korman kod Šapca, u kojoj su, prema prvim informacijama Kurira, dve osobe poginule.

Prema rečima izvora upoznatog sa slučajem, nesreća se dogodila u popodnevnim časovima, a na lice mesta odmah su upućene ekipe policije i Hitne pomoći.

- Došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva automobila na lokalnom putu kroz naselje. Nažalost, dve ženske osobe su izgubile život - rekao je izvor Kurira.

Uviđaj je trenutno u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do nesreće.

- Policija u saradnji sa nadležnim tužilaštvom trenutno obavlja uviđaj i prikuplja sve relevantne informacije. Nakon toga biće poznato kako je tačno došlo do nesreće - dodaje sagovornik.

Istraga je u toku, a o slučaju je obavešteno i Osnovno javno tužilaštvo u Šapcu.

