Prve fotografije sa mesta teške saobraćajne nesreće u naselju Korman kod Šabac su jezive, a kako Kurir saznaje, do sudara je došlo u 14.30 časova, a poginuče su žena (49) i devojka (25) iz istog atomobila.

Nesreća se dogodila danas u ovom prigradskom naselju, a na lice mesta odmah su stigle ekipe policije i Hitne pomoći. Iz jednog vozila stradale su dve osobe, žena i devojka, dok su iz drugog automobila muškarac i žena povređeni i prevezeni u šabačku bolnicu - kaže izvor Kurira.

Na dostupnim fotografijama se vide potpuno uništeni automobili. Zadnji deo jednog vozila je potpuno smrskan, dok je krov deformisan od siline udara. Takođe, i drugo vozilo izgleda kao da je pretrpelo izuzetno snažan sudar. 

- Automobili su potpuno uništeni. Kada smo videli vozila, bilo nam je jasno da je sudar bio stravičan. Prizor je baš jeziv, delovi automobila su bili rasuti, a vozila smrskana. Deluje kao da je došlo do direktnog sudara - kaže naš sagovornik.

- Hitna pomoć je brzo stigla, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt dve ženske osobe. Svi smo zanemeli kada smo čuli šta se dogodilo - dodaje sagovornik.

Policija je ubrzo obezbedila mesto nesreće i započela uviđaj kako bi utvrdila kako je došlo do ove tragedije.

- Saobraćaj je na tom delu puta bio obustavljen zbog uviđaja. Policija prikuplja sve tragove - navodi izvor upoznat sa istragom.

