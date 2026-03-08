Slušaj vest

Muškarac star oko 60 godina nastradao je danas u popodnevnim časovima u saobraćajnoj nezgodi na Avali, kada je automobil kojim je upravljao udario u bankinu.

Prema prvim informacijama sa terena, sumnja se da je vozaču pozlilo tokom vožnje, najverovatnije usled infarkta, zbog čega je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u zaštitnu ogradu pored puta.

Na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt muškarca.

Policija je obavila uviđaj, a tačan uzrok smrti biće utvrđen nakon obdukcije.

Kurir.rs

