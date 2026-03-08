Slušaj vest

Majka i ćerka, M. M. (49) i V. M. (25), kako Kurir saznaje, poginule su danas u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na obrenovačkom putu, u blizini skretanja za Korman kod Šapca.

Prema nezvaničnim informacijama, do tragedije je došlo prilikom pokušaja preticanja, kada je potom došlo do sudara vozila sa vozilom iz suprotnog smera.

Kako za Kurir tvrdi izvor upoznat sa slučajem, udes se dogodio u trenutku kada je V.M. iz "golfa" pokušala da obiđe automobil koji je skretao sa puta.

- Saobraćajna nesreća se dogodila na obrenovačkom putu pre skretanja za Korman, a mlada žena od 25 godina koja je vozila "golf" pokušala je da obiđe vozilo ispred nje. U tom momentu je naišao Iz suprotnog smera "audi" i naleteo na njih baš u momentu kada je V.M. pošla da se vrati u svoju traku - ispričao je izvor Kurira i dodao da je u "golfu" pored V.M. bila i njena majka M.M.

Foto: Privatna arhiva

Foto: Privatna arhiva

Obe su poginule na licu mesta.

Od siline sudara vozila su pretrpela velika oštećenja, a prizor na mestu nesreće bio je jeziv. Ekipa Hitne pomoći brzo je stigla na lice mesta, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt majke i ćerke.

U ovoj nesreći povređene su još dve osobe iz "audija" koje su nakon ukazane prve pomoći prevezene u bolnicu gde im je pružena dalja medicinska pomoć.

- Povređeni su transportovani u zdravstvenu ustanovu radi daljih pregleda i zbrinjavanja. Reč je o muškarcu i ženi koji su zadobili teške povrede, ali su van životne opasnosti - naveo je izvor Kurira.