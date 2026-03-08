Slušaj vest

Jedan mladić iz Vranja povređen je nakon saobraćajne nesreće do koje je došlo danas u blizini Vladičinog Hana, kod Mominog kamera. 

Naime, prema nezvaničnim informacijama, do nesreće je došlo na magistralnom putu Vladičin Han - Leskovac, kada se pokvario automobil. Povređeni mladić je izašao iz vozila da se skloni da sačeka pomoć, ali je usled još nepotvrđenih okolnosti pao sa nadvožnjaka

Zbrinut je u vranjskom Zdravstvenom centru nakon čega je transportovan za UKC Niš.

U vozilu su bila dvojica mladića iz Vranja, a trenutno stanje povređenog mladića nije poznato. 

