IZAŠAO IZ VOZILA DA SAČEKA POMOĆ, PA PAO SA NADVOŽNJAKA! Jeziv incident kod Vladičinog Hana
Jedan mladić iz Vranja povređen je nakon saobraćajne nesreće do koje je došlo danas u blizini Vladičinog Hana, kod Mominog kamera.
Naime, prema nezvaničnim informacijama, do nesreće je došlo na magistralnom putu Vladičin Han - Leskovac, kada se pokvario automobil. Povređeni mladić je izašao iz vozila da se skloni da sačeka pomoć, ali je usled još nepotvrđenih okolnosti pao sa nadvožnjaka.
Zbrinut je u vranjskom Zdravstvenom centru nakon čega je transportovan za UKC Niš.
U vozilu su bila dvojica mladića iz Vranja, a trenutno stanje povređenog mladića nije poznato.
