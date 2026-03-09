Slušaj vest

Četiri osobe povređene u udesu na Obrenovačkom putu.

Na Obrenovačkom putu na skretanju za Železnik dogodio se saobraćajni udes u kojem su povređene četiri osobe. Među povređenima dvoje dece.

Jedno povređeno dete je prevezeno na dalju dijagnostiku u Tiršovu.

Dvoje povređenih su odrasli i prevezeni su u Urgentni centar, rekla je za RTS doktorka Hitne pomoći.

Kurir.rs/RTS

