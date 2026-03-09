Slušaj vest

S. V. (30) primljen je hitno u Urgentni centar nakon što je brutalno napadnut i pretučen protekle noći u beogradskom naselju Borča.

Motiv napada su, prema prvim informacijama, navijačka obeležja.

Napadači ga primorali da skine duks, a zatim ga fizički napali

Sve se odigralo u kasnim večernjim satima u Borči kada je grupa mladića presrela S. V. koji je na sebi imao duksericu sa obeležjima FK Vojvodina. Kako je oštećeni ispričao policiji, napadači su mu prvenstveno naredili da skine duks, a odmah zatim su počeli da ga tuku.

Mladić je u svom iskazu naveo da veruje da su napadači navijači Partizana, koji su ga targetirali isključivo zbog kluba za koji navija.

S. V. je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar gde su mu konstatovane povrede glave i tela.

Obavešteno tužilaštvo

Beogradska policija odmah je pokrenula potragu za grupom nasilnika. O celom incidentu obavešteno je i nadležno tužilaštvo.

- Proveravaju se snimci sa svih dostupnih nadzornih kamera u ovom delu Borče. Uzimaju se izjave potencijalnih očevidaca koji su se zatekli u blizini mesta napada. Operativci rade na lociranju grupe koja je pobegla u nepoznatom pravcu nakon prebijanja- dodaje naš izvor.

