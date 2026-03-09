Slušaj vest

Viši sud u Jagodini doneo je presudu kojom ju je osudio na 11 godina robije, međutim sada se čeka odluka Apelacionog suda, dok sam motiv pokušaja ubistva i dalje intrigira javnost.

Ekskluzivna saznanja, za "Redakciju", otkrio je advokat Goran Petronijević.

Jasna M. je osuđena za pokušaj teškog ubistva svog bivšeg supruga, sa kojim je, i posle razvoda, živela u istom stanu zbog dece. Prema tvrdnjama advokata i oštećenog, ona je koristila izvestan preparat kojim je uspavala Milana M., a zatim ga ubola 16 puta kuhinjskim nožem. Podaci pokazuju da je žrtva bila bez svesti sve dok se nije probudila nakon desetog udarca u glavu.

- Čitav postupak je tekao u pravcu neregularnih pokušaja odbrane da se kroz medije, nevladine organizacije i veštake ospore dokaze i dovedu do oslobađanja Jasne M. Sud je odbacio neke dokaze odbrane, dok je prihvatio dokaze tužilaštva i punomoćnika koji su jasno pokazali postojanje svih elemenata krivičnog dela - rekao je sagovornik.

advokat Goran Petronijević

Figurina od slonovače korišćena u pokušaju ubistva

Dodao je da uprkos tvrdnjama Jasne M. da nije želela da liši života bivšeg supruga i da je bila uplašena, nadzorne kamere u zgradi zabeležile su jezive scene.

- Nakon prvog ubadanja, ona je uzela figurinu od slonovače tešku oko tri kilograma i krenula ka žrtvi na stepeništu, čime je nastojala da dovrši napad. Snimci su prikazali da je Jasna M. pratila i planirala svaki korak, što su veštaci ocenili kao predmet sposoban da nanese teške telesne povrede - zaključio je.




Sud u Jagodini joj je izrekao kaznu zatvora od 11 godina. Nakon presude, Jasna M. je u medijima iznela tvrdnje da je njen sin iz prvog braka bio zlostavljan od strane Milana M. Međutim, podaci pokazuju da je oštećeni imao dobar odnos sa sinom i da mu je čak snosio troškove proslave punoletstva, što potvrđuju snimci i fotografije.




Suđenje je završeno, uz žalbu Apelacionom sudu, a oštećena strana ističe da nije uzeta u obzir tvrdnja da je delo učinjeno iz koristi, jer je Milan M. bio jedini staratelj nad decom, i da bi Jasna M. time mogla da preuzme imovinu da je uspešno izvršila zločin. Snimci i dokazi pokazuju da je Jasna M. bila svesna svojih postupaka tokom celog događaja.

