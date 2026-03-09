Slušaj vest

On se sumnjiči da je počinio krivično delo nedozvoljeno nošenje i držanje oružja i eksplozivnih materija.

Prema navodima tužilaštva, Božić je u noći između 7. i 8. marta tokom saobraćajne kontrole u Podgorici, kao suvozač u blindiranom "audiju", kod sebe imao pištolj marke "Valter" sa okvirom u kojem je bilo 15 metaka. Posebno je šokiralo sve to što je na oružju bio, izbrušen fabrički broj.

Ovaj detalj, prema rečima stručnjaka za bezbednost i balistiku, gotovo uvek predstavlja ozbiljan alarm za policiju.

Radosav Stanišić Foto: Printscreen

Ranjen navodni pripadnik kavačkog klana

Hapšenje je usledilo tokom policijske blokade Podgorice, nakon što je nešto posle ponoći ranjen Radosav Stanišić, za koga se navodi da je povezan sa kavačkim kriminalnim klanom.

Prema nezvaničnim informacijama, Stanišić se sam javio u Urgentni blok Kliničkog centra Podgorice sa prostrelnom ranom u nozi. Kako prenose lokalni mediji, odbio je da sarađuje sa policijom koja je došla u bolnicu nakon prijave lekara.

Navodno su tokom noći saslušana i dvojica njegovih prijatelja koji su ga dovezli u bolnicu.

Inače, Stanišić je ranije pominjan u predmetima organizovanog kriminala. Prema optužnici, bio je navodno među metama kriminalne grupe koju je, kako tvrde istražni organi, formirao Podgoričanin Janko Vukadinović.

U tom postupku pominju se i Mila Jovanović, Radovan Stanišić, Almira Mujahodžić, Momčić Milić i Dušan Ivanović, koji se terete i za planiranje likvidacija više osoba, među kojima su i Veljko Belivuk, Marko Miljković i navodni vođa kavačkog klana Slobodan Kašćelan.

Serijski broj na pištolju izbrušen

Stručnjaci za balistiku objašnjavaju da je fabrički serijski broj na oružju njegov "lični dokument". Kada je taj broj namerno izbrušen ili uklonjen, to najčešće znači da neko pokušava da sakrije tragove.

- Serijski broj omogućava policiji da utvrdi poreklo oružja, gde je proizvedeno, kome je prodato i kako je dospelo u posed neke osobe - objašnjavaju sagovornici iz bezbednosnih struktura i dodaju:

- U praksi, oružje sa uklonjenim serijskim brojem gotovo uvek potiče sa crnog tržišta ili je korišćeno u kriminalnim aktivnostima. To otežava policiji da prati njegov put i poveže ga sa eventualnim ranijim krivičnim delima - navode stručnjaci.

Ipak, kako dodaju, i u takvim slučajevima postoje metode forenzičke analize kojima se ponekad može rekonstruisati originalni broj. Balističari objašnjavaju da brušenje broja ne mora uvek da znači da je trag zauvek izgubljen.

- Postoje specijalne hemijske i magnetne metode kojima se u određenim slučajevima može ponovo očitati originalni serijski broj, čak i kada je površinski sloj metala uklonjen - kažu stručnjaci.