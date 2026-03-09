Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da najoštrije negoduje zbog netačnih i neargumentovanih podataka koje su na sednici Viskog saveta tužilaštva 6. marta 2026. godine izneli članovi Saveta Predrag Ćetković i Tanja Vukićević, uz tvrdnje da nisu potrebna upućivanja iz drugih javnih tužilaštava u VJT u Beogradu.

Vukićević, inače javni tužilac VJT U Beogradu, kako se navodi, na sednici Visokog saveta tužilaštva, kao izvestilac, nije raspolagala tačnim podacima o broju operativnih javnih tužilaca u VJT u Beogradu.

- lstaknuti pravnik Ćetković je izjavio da u VJT u Beogradu ima preko 80 javnih tužilaca i da dalja upućivanja nisu potrebna, što nije tačno, jer u ovom momentu u VJT u Beogradu radi 70 javnih tužilaca, raspoređenih u 6 odeljenja, koji imaju u radu više od 22.000 predmeta. Ćetković je, kao istaknuti pravnik biran od strane Narodne skupštine Republike Srbije kao kontrolni mehanizam samovolji Vrhovnog javnog tužioca, a ne da bespogovorno sledi Vrhovnog javnog tužioca Zagorku Dolovac i njeno kadriranje, tako da se upravo na njegovom primeru vidi da pisci ustavnih amandmana nisu u svemu dobro procenili kontrolne mehanizme - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Neodgovornim istupima Ćetkovića i Vukićevićeve, kao odlazećeg člana Saveta iz reda javnih tužilaca, kako se dodaje, nastavljena je praksa aktuelnog saziva Saveta da ignoriše kadrovske potrebe VJT u Beogradu.

- Ističemo da su 2023. godine odlukom Visokog saveta tužilaštva sistematizovana 103 mesta za javne tužioce u VJT u Beogradu od kojih 25 nije popunjeno izborom.mOd 78 javnih tužilaca VJT u Beogradu petoro je upućeno u druga javna tužilaštva, dvoje je postavljeno za vršioce funkcija, a jedan je na višemesečnom bolovanju. Pri tome dolazimo u situaciju da se uporno ne raspisuju konkursi za upražnjena mesta dok javni tužioci napuštaju ovo tužilaštvo usled izbora u Apelaciono javno tužilaštvo u Beogradu, upućivanja u druga javna tužilaštva, odlaska u penziju ili drugih razloga - navodi se u saopštenju i dodaje:

- Najodgovorijim za ovakvu situaciju smatramo odlazećeg predsednika Saveta Branka Stamenkovića, Vrhovnog javnog tužioca Zagorku Dolovac - člana Saveta po položaju, kao i odlazećeg člana Saveta Tanju Vukićević.

U saopštenju VJT u Beogradu navodi se i da Vukićević tokom trajanja mandata u VST nije pokazala ni najmanje interesovanje za kadrovske i druge probleme sa kojima se susreće u radu njeno matično tužilaštvo, niti je za to vreme dolazila u to tužilaštvo ili kontaktirala glavnog javnog tužioca.

- Njena uloga nije da u Visokom savetu tužilaštva daje kvorum i bespogovorno ispunjava agende predsednika Saveta i Vrhovnog javnog tužioca, već da, pored ostalog, zastupa kolege - javne tužioce koji su je izabrali za člana Saveta na mandat od pet godina. Zbog toga ne možemo da ne primetimo okolnost da Tanja Vukićević nije podržala upućivanje javnog tužioca Jelene Kocić u VJT U Beogradu - saopšteno je.

Javni tužilac Jelena Kocić, kako se navodi, predstavlja vrhunski kadar, "s obzirom da je u periodu od 2022-2023. godine iz Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu bila upućena u VJT u Beogradu, gde je postupala u predmetima Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije i pokazala izuzetno stručno znanje iz ove oblasti i integritet u nekim od najtežih predmeta iz date materije".

Kocić je u matično tužilaštvo vraćena 2024. godine usled stupanja na snagu zakona koji su pratili ustavne amandmane.

- Očekujemo da će novi saziv Visokog saveta tužilaštva, koji treba da počne sa radom 6. aprila ove godine, imati više sluha i razumevanja za kadrovske potrebe VJT u Beogradu, koje je najveće javno tužilaštvo u Srbiji, sa najvećim brojem predmeta u radu u materiji opšteg kriminala, maloletničkog kriminala, kao i složenih i kompleksnih predmeta u oblasti borbe protiv korupcije i visokotehnološkog kriminala - saopšteno je i z VJT u Beogradu.

Takođe, objavljen je i aktuelan broj predmeta u kojima javni tužioci postupanju: